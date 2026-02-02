Extraen del recto de un francés de 24 años un obús de la Primera Guerra Mundial

¿Por qué es importante? El artefacto era del calibre 37 milímetros y medía 16 centímetros de largo y cuatro de diámetro. Fue atendido en un hospital de Toulouse que tuvo que ser desalojado.

Un hospital en Toulouse, Francia, atendió a un hombre de 24 años que llegó con un obús de la Primera Guerra Mundial alojado en su recto. El joven se quejaba de dolores de espalda y, tras una intervención de urgencia, se descubrió el explosivo de 16 centímetros de largo y cuatro de diámetro. Ante el peligro, se llamó a artificieros y bomberos, quienes neutralizaron el artefacto. Las circunstancias del incidente aún no están claras, pero el hombre podría enfrentar cargos por posesión de municiones ilegales. No es la primera vez que ocurre algo similar en Francia, ya que en 2022 un caso similar involucró a un octogenario.

El equipo médico de un hospital del sur de Francia extrajo del recto de un hombre de 24 años un obús que data de la I Guerra Mundial (1914-1918), informó la prensa regional francesa. El joven se presentó en la noche del 31 de enero el 1 de febrero en las urgencias del hospital de Rangueil, en Toulouse (sur de Francia), quejándose de dolores en la espalda. Un equipo médico lo intervino de urgencia y descubrió el explosivo alojado en el recto del hombre por circunstancias aún por esclarecer.

Según el medio público 'Franceinfo Occitanie', el obús, de calibre 37 mm y de fabricación alemana, medía unos 16 centímetros de largo y cuatro de diámetro. Ante el insólito y peligroso hallazgo, el hospital recurrió a un equipo de artificieros y de bomberos, que impusieron un perímetro de seguridad. El artefacto fue entonces neutralizado, según ha recogido la 'Agencia EFE'.

Una vez se aclaren las circunstancias de este episodio, el joven podría ser denunciado ante la Justicia por posesión de municiones de categoría A, susceptible de una pena de prisión máxima de cinco años y de una multa de hasta 75.000 euros.

No se trata de la primera vez que en Francia un paciente se presenta en el hospital con un obús en el recto. En diciembre de 2022, un octogenario fue operado en un hospital en Tolón (sur de Francia) al presentar este artefacto en la vía anal. El centro médico tuvo que ser evacuado por precaución.

