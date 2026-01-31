Trump llama "lunáticos y matones de la izquierda radical" a los manifestantes y defiende a Noem: "La atacan por ser mujer"

¿Qué ha pasado? El presidente, tras una nueva jornada de protestas en Minneapolis, ha afirmado que los demócratas están detrás de todo "para ocultar y camuflar sus actos criminales": "Todos deberían estar en la cárcel".

Donald Trump ha vuelto a la carga contra sus críticos. Contra los manifestantes. Contra las personas que protestan contra sus políticas migratorias y a los que ha llamado "matones de la izquierda radical". A los que ha calificado de esta manera en su defensa de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, y de Tom Homan, el denominado 'zar de las fronteras', en el foco de la cada vez mayor tensión que se respira en ciudades como, por ejemplo, Minneapolis.

En estados como Minnesota, que ha vuelto a salir a las calles para señalar al ICE por las muertes de Renée Nicole Good y de Alex Pretti y para protestar contra Trump. Para protestar contra sus políticas migratorias y contra la presencia de sus agentes en la zona.

"Los lunáticos, insurrectos, agitadores y matones de la izquierda radical atacan a Kristi Noem porque es mujer y ha hecho un trabajo realmente excelente", ha expresado Trump en 'Truth Social', donde también ha defendido a Homan: "Está haciendo una labor fantástica. Es único. ¡Gracias, Tom!"

Y es que para Trump sus políticas están siendo todo un éxito. Según él, estas redadas han reducido la tasa de homicidios con la deportación de "criminales violentos" que habían llegado al país bajo el mandato del demócrata Joe Biden, su antecesor en el cargo.

"Republicanos, no permitan que estos demócratas corruptos, que están robando miles de millones de dólares de Minnesota y de otras ciudades y estados del país, los manejen", ha expuesto en redes sociales.

Además, Trump ha acusado a los demócratas de estar tras las protestas para "camuflar y ocultar sus actos criminales de robo e insurrección": "Todos deberían estar en la cárcel".

"Me eligieron, entre muchas otras cosas, por tener unas fronteras fuertes y mantener la ley y el orden. Gracias a Kristi Noem, y recuerden: ¡Las elecciones tienen consecuencias!", ha añadido para concluir.

La gente de Minneapolis, al igual que la de otras ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Filadelfia, ha vuelto a salir a las calles para exigir la marcha del ICE después de sus detenciones arbitrarias y del pánico y la tensión que los agentes de Trump han llevado al lugar. Después de que, además, hayan causado la muerte de Renée Nicole Good y de Alex Pretti, tiroteados por estas fuerzas armadas del presidente.

