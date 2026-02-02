Ana Pastor describe el miedo en un barrio latino de Minnesota por el ICE: "Nuestro coche es negro y nos preguntan qué hacemos ahí"

Ana Pastor se ha trasladado hasta Minneapolis para tomar la temperatura a la capital de Minnesota por las redadas del ICE. Desde un barrio latino, explica los gestos de "crueldad infinita" de la policía migratoria de Donald Trump.

Más Vale Tarde conecta con Ana Pastor que se encuentra en Minneapolis siguiendo todo lo que acontece con las redadas del ICE. Desde un barrio latino en la capital de Minnesota, apunta que es un lunes y "los niños están dentro de casa".

La presentadora de 'El Objetivo' explica que, desde que están en ese barrio, muchos coches se han detenido para preguntarles qué están haciendo allí.

"Nuestro coche es negro, con los cristales un poco tintados, y la gente se asusta enseguida y piensa que es la gente del ICE", comenta Ana.

La enviada especial de laSexta a Minnesota cuenta que en ese mismo barrio ha estado hoy el ICE, con gestos de "crueldad infinita" como poner en el salpicadero de sus coches peluches para que parezcan coches familiares, para después bajarse y detener a la "gente decente de este barrio".

Pastor recalca que allí "la gente tiene papeles" y que los niños, como Liam, "no los necesitan" porque muchos de ellos son nacidos en este país.

La periodista ha patrullado con voluntarios que intentan controlar la presencia del ICE en el barrio y recalca que la policía migratoria de Trump "no se ha ido" y sigue cercando barrios "completamente aterrorizados": "Imaginad semanas y semanas sin poder salir", comenta.

Estas patrullas, señala Pastor, están "increíblemente organizadas", desde los silbatos a las aplicaciones de mensajería instantánea para "avisarse entre ellos".

