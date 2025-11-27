Trump califica como "acto terrorista" el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional que se encuentran en estado crítico

Escena donde ha tenido lugar el tiroteo en Washington D.C., que ha dejado en estado crítico a dos miembros de la Guardia Nacional

Los detalles El atacante es "un hombre de Afganistán que entró en 2021 durante la Administración de Joe Biden", según ha detallado Trump, que le ha calificado como un "animal" y ha aprovechado para criticar la política migratoria de su antecesor en el cargo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como un "acto terrorista" el tiroteo en Washington D.C. que dejó a dos integrantes de la Guardia Nacional en estado crítico. En un video difundido en las redes sociales, Trump describió al atacante, identificado por las autoridades, como un "animal" y afirmó que será juzgado. Según Trump, el agresor es un hombre de Afganistán que ingresó al país en 2021 durante la administración de Joe Biden, criticando la política migratoria de su predecesor. El tiroteo ocurrió cerca de puntos clave de seguridad en Washington y sigue bajo investigación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este miércoles como un "acto terrorista" el tiroteo en Washington D.C. que dejó a dos integrantes de la Guardia Nacional en estado crítico.

En un video colgado en las redes sociales de la Casa Blanca y del mandatario, Trump calificó al atacante -que según medios ya fue identificado por las autoridades- como "animal" y aseguró que será juzgado por lo sucedido.

"Es un hombre de Afganistán que entró en 2021 durante la Administración de Joe Biden", resaltó Trump y criticó la política de su antecesor que permitió a inmigrantes de esta nación ingresar al país en medio de la toma del poder de los talibanes.

Durante la declaración, el republicano aprovechó para reiterar su retórica contra migrantes, sugiriendo que su gobierno intensificaría los esfuerzos para deportar a personas indocumentadas y examinar con mayor rigurosidad a quienes llegaron a Estados Unidos.

El tiroteo se produjo en un área cercana a puntos clave de seguridad en Washington, incluyendo la Casa Blanca, la Plaza Lafayette y la Plaza Farragut.

El incidente continúa bajo investigación de las autoridades locales, mientras Trump ha pedido a un tribunal de Apelaciones anular la orden judicial que pone fin a la presencia de la Guardia Nacional en Washington el próximo 11 de diciembre, argumentando que esto sería una ilegalidad.

