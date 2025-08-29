Cardi B, acusada de jugar al despiste con las pelucas en su juicio por una presunta agresión a una trabajadora

Corte pixie oscuro, melena ondulada rubia, pelo lacio negro... ¿Está intentando Cardi B despistar en su juicio por una presunta agresión a una trabajadora poniéndose diferentes pelucas? Eso es lo que cree el abogado de la acusación.

Cardi B no puede evitar que se le escape la risa en pleno juicio cuando el abogado de la acusación le pregunta cuál es su verdadero pelo. "Son pelucas", dice con una carcajada. La famosa rapera está siendo juzgada por una presunta agresión a una trabajadora en 2018 y, como podemos ver en este vídeo de Aruser@s, cada día se ha presentado con un peinado muy diferente.

¿Puede ser que esté intentando jugar al despiste? Tatiana Arús repasa en el programa de laSexta sus look durante estos días: "El lunes, compareció con un corte pixie oscuro; martes, con melena rubia larga; miércoles, con cabello largo negro...".

Alfonso Arús estalla por fin: "Pero eso, ¿qué incidencia tiene en el juicio de una presunta agresión?". A Angie Cárdenas esta pregunta le parece simplemente ridícula.

"A lo mejor denota algo psicológico", apunta Rocío Cano.