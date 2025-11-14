Confidencias, alcohol y muchas chicas: así eran las juergas de Trump y Epstein

Los detalles El presidente estadounidense organizaba una fiesta en su mansión de Florida en 1992 en la que las animadoras de los Buffalo Bills y Miami Dolphins parecían ser la atracción principal de la velada. Una velada de la que hay imágenes.

La relación de amistad entre Donald Trump y Jeffrey Epstein ha sido objeto de escrutinio tras la publicación de 20.000 documentos por el Congreso. Aunque Trump asegura que su vínculo con Epstein terminó antes de que este enfrentara a la Justicia, los documentos sugieren que el mandatario tenía conocimiento de los crímenes del pederasta. En 1992, Trump organizó una fiesta en su mansión de Florida, donde Epstein fue uno de los invitados. Durante el evento, Trump y Epstein compartieron confidencias mientras observaban a las animadoras bailar. A pesar de las evidencias, Trump insiste en que su relación con Epstein se rompió antes del escándalo.

La relación de amistad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein ha pasado por diferentes momentos. El líder republicano asegura que su relación con el pederasta acabó mucho antes de que este se enfrentara a la Justicia y que no tiene constancia de sus crímenes. Sin embargo, 20.000 documentos han sido publicados por el Congreso en los que se asegura que el mandatario sabía lo que estaba ocurriendo y que hasta pasó "horas" con una de las víctimas, según los emails que incluyen.

Antes de que todo esto ocurriera, Trump y Epstein disfrutaban de multitud de fiestas entre alcohol, música y muchas chicas. El magnate organizaba una fiesta en su mansión de Florida en 1992 en la que las animadoras de los Buffalo Bills y Miami Dolphins parecían ser la atracción principal de la velada. Una velada de la que hay imágenes.

Por su parte, el futuro presidente bailaba con chicas y daba la bienvenida a un grupo de invitados entre los que se encontraba su amigo, Jeffrey Epstein. Entre baile y baile, el republicano avisaba al criminal de que les estaban grabando: "Es la NBC", dijo.

La cadena estadounidense estaba preparando un reportaje sobre el estilo de vida de Trump, que se acababa de divorciar de su primera esposa. "Tendréis una audiencia genial", sostuvo el magnate.

Viendo bailar a mujeres

El dirigente estadounidense, Epstein y otro hombre se deleitan viendo bailar a las chicas. En las imágenes, el anfitrión señala a una de ellas y parece compartir con el pederasta lo sexy que es: "Está buena", fue uno de sus comentarios.

Después, continúa haciendole comentarios al oído hasta que el delincuente, hallado muerto en prisión en 2019, no puede aguantar la risa. Esta gran fiesta estuvo marcada por una serie de confidencias entre amigos, muchas de ellas, recogidas en los miles de documentos ahora filtrados del pederasta y que consolidarían la relación de ambos magnates.

Sin embargo, Trump sigue insistiendo en que su relación se truncó mucho antes de que explotara la noticia que formó uno de los mayores escándalos sexuales de la historia.

