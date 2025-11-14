"Donald el tonto", "no tiene ni una sola neurona decente": así se refería Epstein a Trump en los nuevos correos publicados

El contexto El Congreso de Estados Unidos está investigando la relación del líder republicano con el pederasta y ha difundido ciertos correos.

A pesar de que lleva seis años muerto, el pederasta Jeffrey Epstein sigue dando que hablar en la actualidad y es que se han revelado nuevos mensajes que intercambió en 2017 con el exsecretario del tesoro Larry Summers. En ellos define al presidente de los Estados Unidos como "Donald el tonto" y asegura que ha conocido "a gente muy mala, pero ninguna tan mala como Trump. No tiene ni una sola célula decente".

La reacción del presidente no se ha hecho esperar y ha recurrido a su red social Truth Social para manifestar que "Epstein era demócrata", así como que va a solicitar al Departamento de Justicia y al FBI que investiguen las relaciones de expresidente Bill Clinton, el exsecretario del Tesoro Larry Summers, el empresario Reid Hoffman, empresas como el grupo bancario JP Morgan, Chase y "muchas otras personas e instituciones", las cuales "pasaron gran parte de su vida con Epstein y en su isla".

Del mismo modo, ha acusado a los demócratas de utilizar estos mensajes como cortina de humo para desviar la atención del cierre de Gobierno que ha mantenido a Estados Unidos durante 43 días y que se ha convertido en el más largo de la historia del país.

Estos hechos se producen después de que el Congreso de los Estados Unidos haya publicado un correo electrónico en el que el pederasta afirmó que Donald Trump "pasó horas" en su casa con Virginia Giuffre, una de las víctimas de la trama. Giuffre es, además, la mujer que denunció que fue abusada sexualmente por Andrés de Windsor, quien ha sido relegado de todos sus títulos nobiliarios en Reino Unido, precisamente, por estar involucrado en este escándalo.

Todos estos correos están fechados entre 2011 y 2019, y están incluidos entre los más de 20.000 archivos del patrimonio de Epstein, a los que ha tenido acceso la Comisión de Supervisión sobre el fallecido magnate y su cómplice, Ghislaine Maxwell, que cumple 20 de prisión.

