'Operación Lucero': romper en caso de muerte de Franco

¿Por qué es importante? Entre la muerte de Franco y el anuncio de Arias Navarro, tuvo lugar toda una cadena de circunstancias dirigidas por los servicios de inteligencia con la intención de garantizar la seguridad del Régimen. Es lo que se conoce como la 'Operación Lucero'.

Hasta el momento, a las 10:00 de la mañana del 20 de noviembre de 1975, en el que Arias Navarro anuncia a los españoles que 'Franco, ha muerto', los servicios de inteligencia de la dictadura trabajaron durante horas sin parar.

Todo empieza con cuatro agentes que viven pegados a un teléfono, mientras Franco agoniza. "Tenían mucho miedo a que pudiera haber algún agujero de seguridad", afirma el periodista Ernesto Villar en el vídeo sobre estas líneas.

El autor de 'Los espías de Suárez' explica que desde dos días antes, un grupo de cuatro comandantes "pasan las horas en la sede del SECED de Castellana 3, no pasan por casa", hasta que a los pocos minutos de la muerte de Franco, un agente que tienen en el hospital de La Paz, les dice que el dictador ha muerto.

"Era seguridad del Estado pura y dura", apunta Ernesto, que señala que "era importantísimo que ese núcleo duro de agentes de inteligencia supiese antes que nadie que Franco había muerto, porque tenían que poner en marcha la Operación Lucero".

Los tres ejes de la Operación Lucero

La Operación Lucero nace dos años antes, tras el asesinato de Carrero Blanco. El Régimen toma conciencia de que es vulnerable, Franco incluido. Por eso, elabora un plan de seguridad para el minuto uno después del dictador.

Según Ernesto, la Operación Lucero "tenía tres ejes fundamentales": "Uno era organizar todos los pasos que había que dar cuando Franco muriese, las honras fúnebres, el entierro en el Valle de los Caídos, la recepción a las autoridades. La segunda era garantizar la seguridad de esas autoridades, es decir, todos los ojos del mundo iban a estar en Madrid en el entierro del generalísimo y no podía fallar nada. Y la tercera, que les preocupaba mucho también, era garantizar la paz en las calles", explica.

Un país cerrado a cal y canto

Para esto último, la dictadura hace que la calle se pare a golpe de BOE y se anuncia que no habrá espectáculos públicos hasta después del entierro de Franco. Las bolsas no abrirán y tampoco habrá clases en los colegios y en las universidades, uno de los principales focos de protesta contra la dictadura.

Para evitar altercados, el régimen también detuvo a sus disidentes, personas como Marcel, hijo de Marcelino Camacho, líder de Comisiones Obreras, al que la agonía de Franco le pilló haciendo la mili. Recuerda para laSexta Columna que, con la enfermedad del dictador, "a todos los que en ese momento teníamos algún expediente por la policía política, nos metieron en el calabozo".

Ernesto, que ha investigado los documentos del espionaje durante aquellos días, indica que "la Revolución de los Claveles es como el espejo en el que el régimen no se quiere reflejar y teme reflejarse".

En los primeros instantes tras la muerte de Franco, el SECED, antiguo CNI, fue el encargado de proteger a la huérfana dictadura. Sus informes tenían dos principales objetivos, según el periodista "los comunistas que tienen rabo y cuernos encabezados por Carrillo y los terroristas de ETA".

Mientras la Operación Lucero sigue en marcha, a las 06:00 horas, cuando apenas unas pocas personas en España saben que Franco ha muerto, las fuerzas armadas cambian de jefe. El BOE nombra de forma 'exprés' capitán general de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire al todavía príncipe Juan Carlos.

Entonces, ya sí, Radio Nacional anuncia que el dictador ha muerto. La dictadura poco a poco ha preparado para la noticia a España, que ya está lista para escuchar las históricas palabras de Arias Navarro.

