Wyoming, a los que le critican por hacerle una peineta a Netanyahu: "Lo repito por si no lo habéis visto bien"

El Gran Wyoming ha dedicado su último monólogo en El Intermedio a la imagen viral en la que aparece haciendo una peineta a Benjamín Netanyahu. Entre la ironía y la crítica política, el presentador volvió a condenar el genocidio en Gaza.

El Gran Wyomingdedicó su monólogo a la imagen viral en la que aparece haciéndole una peineta al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Antes de entrar en el tema, quiso celebrar que la situación en Gaza comienza a recibir más atención mediática.

"En las últimas horas, parece que por fin Gaza está teniendo la atención que merece, no solo por los salvajes ataques del Ejército israelí sobre la capital de la franja sino también porque la oposición al genocidio y las iniciativas para boicotear a Israel siguen creciendo en todo el mundo", aplaudió el presentador.

Sobre la fotografía, reconoció con humor que quizá debería disculparse. "Bien... a ver como digo esto. Ayer, llevado un poco por la indignación, acabé mi monólogo dedicando una peineta al líder israelí Benjamín Netanyahu, bueno lo repito por si no lo habéis visto bien... se me escapó", se 'excusa' Wyoming.

También reprochó en tono de broma a su equipo haber difundido la imagen en redes sociales y, además, etiquetando al propio Netanyahu: "¿Qué falta de respeto es este? Compañeros, por favor... Netanyahu será un asesino, un canalla, un genocida, pero seguro que también tiene su corazoncito. Un corazoncito, canalla, asesino... pero corazoncito al fin y al cabo".

Después, envió un mensaje directo a la audiencia: "Así que por favor pido a nuestros espectadores que en ningún caso hagan lo mismo que yo y suban a las redes una foto dedicándole una peineta a Netanyahu. Os lo pido por favor, y mucho menos que etiquetéis en dicha foto a las cuentas oficiales de Netanyahu... ya sabéis @b.netanyahu en Instagram y @netanyahu en Twitter", ironizó el presentador.

Wyoming insistió en que 'tampoco quiere' que los espectadores etiqueten las redes del programa (@ElIntermedio) "para ver qué peinetas le dedicáis a este señor. Por favor, no hagamos de esto una campaña en contra del genocidio", añadió entre risas.

Finalmente, para zanjar las dudas, Dani Mateo, Cristina Gallego, Thais Villas e Inés Rodríguez se unieron a El Gran Wyoming y juntos dedicaron una peineta a Netanyahu como gesto de protesta contra el genocidio en Gaza.