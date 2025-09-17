Wyoming considera que sufrimos agnosia visual: "Creemos ver políticos cuando algunos no llegan a trolls de Twitter"

El presentador de El Intermedio explica que existe un trastorno cerebral que hace que las personas que lo sufren puedan "confundir un elefante con un ladrillo o un cactus con una cuchara".

El Gran Wyoming expone que el cerebro humano "es maravilloso" aunque, como añade, "a veces tiene comportamientos extraños". El presentador pone como ejemplo el libro 'El hombre que confundió a su mujer con un sombrero', escrito por el doctor Oliver Sacks, en el que describe, a través de diferentes historias, diversos trastornos cerebrales.

Uno de estos era la agnosia visual, que es, precisamente, el trastorno que da título al libro. Como indica Wyoming, uno de los pacientes del doctor confundía a su mujer con un sombrero. "Los que lo padecen pueden confundir un elefante con un ladrillo o un cactus con una cuchara", afirma el presentador.

"Es un trastorno muy extendido, sobre todo entre los políticos", añade. Wyoming expone que cuando se observa lo que pasa en Gaza, "la mayor parte de los ciudadanos del mundo vemos un genocidio, una matanza, una carnicería intolerable e inhumana", reflexiona.

Wyoming expone que algunos líderes mundiales ven "una guerra, un conflicto o una crisis humanitaria". "Algunos, incluso, como el canciller alemán Friedrich Merz no ven nada de nada", añade. Wyoming explica que esa agnosia visual de los políticos también se extiende a las personas que se manifiestan contra el genocidio.

"En muchos lugares del mundo no ven ciudadanos legítimamente indignados sino terroristas, vándalos o, directamente, gentuza", expone, "como el señor Alfonso Serrano". El presentador apunta a que en Madrid esa agnosia "llega a tal punto" que la comunidad "ha prohibido a los colegios públicos realizar actividades de apoyo a Palestina al considerar que eso es política".

"El gobierno de Ayuso no ve profesores o niños preocupados por los derechos humanos, ve pequeños comunistas que en vez de coleccionar cromos de la liga coleccionan estampas de Lenin y Trotski", añade. "Tal vez, en este caso, no soy ellos los que padecen la agnosia visual, somos nosotros, que creemos ver políticos cuando, en realidad, algunos no llegan a trolls de Twitter", concluye.