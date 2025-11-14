"Progresista y socialista": Katie Wilson conquista Seattle y apuesta por las viviendas sociales

Los detalles La nueva alcaldesa, de 43 años, ha derrotado por poco más de 2.000 votos al demócrata Bruce Harrell, que buscaba la reelección.

"Progresista y socialista". Así se define Katie Wilson, la nueva alcaldesa de Seattle, Estados Unidos, que ha derrotado por poco más de 2.000 votos al demócrata Bruce Harrell, que buscaba la reelección. De esta manera, los progresistas suman una victoria más en la Costa Oeste estadounidense, tras una campaña exitosa similar a la del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani.

"Soy Katie Wilson, hagamos esto juntos", dijo durante su campaña marcando la diferencia entre otras corrientes políticas estadounidenses. Así, anunciaba cuál sería su gran baza: la vivienda.

Wilson, a sus 43 años, no es propietaria y apuesta por construir miles de viviendas sociales. A su vez, como madre, la conciliación también es una de sus banderas.

"Seattle puede garantizar a cada niño un lugar divertido y seguro para estar en verano", añade. Su figura tiene un claro paralelismo en la otra punta del país, en Nueva York, donde también ha saltado la sorpresa con la victoria del izquierdista Mamdani.

Sin embargo ella no ve similitudes: "Como todos sabemos Zohran es carismático, fotogénico y con estilo. Yo en cambio soy muy torpe y no voy a ganar concursos de belleza", desveló.

Su victoria ha supuesto toda una bocanada de aire para los progresistas estadounidenses, que ven en Katie una luz en medio de la oscura etapa de Trump.

