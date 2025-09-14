Israel señala a Sánchez por "incitar" a los manifestantes de La Vuelta: "El presidente y su Gobierno son una vergüenza para España"

Los detalles Mientras las fuerzas del orden trataban de frenar a los asistentes, una oleada de gente cantaba "Netanyahu asesino" y "viva Palestina libre" por Gran Vía y otras calles de la capital.

Tras la suspensión de la última etapa de La Vuelta a España, las calles de Madrid se llenaron de manifestantes propalestinos que dejaron tras de sí botes de humo y vallas derribadas. Al grito de "Esta Vuelta la gana Palestina", los manifestantes se enfrentaron a la policía, especialmente en Atocha. Las protestas provocaron una oleada de reacciones en redes sociales y el Gobierno de Israel, a través de su ministro de Exteriores, Gideon Sar, responsabilizó al presidente Pedro Sánchez de incitar las manifestaciones. Sar criticó duramente a Sánchez, mientras que el mandatario israelí, Benjamín Netanyahu, aún no ha reaccionado.

"La turba propalestina escuchó los mensajes incitadores"

Como consecuencia a estas protestas propalestinas, una oleada de reacciones han inundado las redes sociales. Por su parte, el Gobierno de Israel ha publicado en su perfil de X que responsabiliza de lo sucedido directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sar, ha señalado directamente al presidente Sánchez por "incitar" a los manifestantes.

"Hace unos días, el presidente del Gobierno español lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel. Hoy, animó a los manifestantes a salir a la calle", ha publicado Saar. A su vez, el jefe de la diplomacia israelí ha argumentado que "la turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó La Vuelta ciclista": "Se ha cancelado el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España. Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!".

Quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto ha sido el mandatario israelí, Benjamín Netanyahu, aunque se espera que próximamente reaccione.