La calle estalla contra Alfonso Serrano tras llamar gentuza a los manifestantes contra Israel: "Si yo soy gentuza, ellos unos impresentables"

"Estamos viviendo un genocidio en directo, así que yo me apunto al grupo de la gentuza, el primero de la lista", afirma un hombre en este vídeo, donde muchas personas se sienten "orgullosas" de protestar contra Israel.

"Puede que Alfonso Serrano (PP) no se retracte de sus palabras y justifique el haber llamado gentuza a los que protestaban en contra del genocidio en Gaza, pero no pasa nada, porque nosotros tampoco nos retractamos en nuestro apoyo al pueblo palestino y en contra de la masacre", destaca El Gran Wyoming, que enseña en el plató de El Intermedio cómo las calles están "llenas de gentuza" que con orgullo protesta contra el genocidio.

"Señor, Serrano, lo siento por los ciclistas, pero esto era más importante, yo también soy gentuza", afirma una mujer en este vídeo, en el que una joven asegura que ella también es gentuza al indignarse porque Ayuso se haga una foto con el equipo de Israel de La Vuelta.

"Yo me avergüenzo profundamente de que España venda armas a Israel, lo admito, soy gentuza", asegura otra joven en el vídeo, mientras que un hombre reflexiona indignado: "Me parece que Trump y Netanyahu se van a repartir el país para poder hacer un resort matando gente inocente". "Encima, los que protestamos contra ellos somos gentuza, ¿entonces los demás qué son?", se pregunta el hombre.

"Estamos viviendo un genocidio en directo, así que yo me apunto al grupo de la gentuza, el primero de la lista", destaca otro hombre mientras que otro asegura tajante: "Yo puedo ser gentuza, pero ellos son unos impresentables, hacer una comparación de cuatro vallas con los miles de muertos que hay... me siento orgulloso de ser gentuza".