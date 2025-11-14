ByHeart retira masivamente su leche de fórmula en Estados Unidos tras un brote de botulismo en bebés

Los detalles Las autoridades sanitarias del país han registrado hasta 15 casos de botulismo en niños de entre 16 días y cinco meses en distintos estados. Todos habían consumido la leche de fórmula y fueron hospitalizados.

El fabricante de leche de fórmula ByHeart ha retirado masivamente su leche en polvo infantil tras la hospitalización de 15 bebés en Estados Unidos por un brote de botulismo. Los CDC registraron nuevos casos en Kentucky y Carolina del Norte, sumándose a otros estados. Los afectados tienen entre 16 días y cinco meses. La FDA informó que los síntomas comenzaron entre agosto y noviembre, y todos los bebés consumieron la fórmula de ByHeart Whole Nutrition. No se han reportado fallecimientos. ByHeart, en colaboración con la FDA, amplió la retirada de todos los lotes, aunque ningún producto sin abrir dio positivo en pruebas de botulismo.

El fabricante de leche de fórmula ByHeart ha anunciado una retirada masiva de su leche en polvo infantil después de que al menos 15 bebés hayan sido hospitalizados en Estados Unidos por un brote de botulismo relacionado con sus productos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) del país registraron el martes dos nuevos casos en Kentucky y Carolina del Norte, que se sumaban así a los detectados en Arizona, California, Illinois, Minnesota, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Texas, Pensilvania y el distrito de Columbia.

La edad de los bebés afectados oscila entre los 16 días y los cinco meses. Aproximadamente la mitad son niñas, de acuerdo con un comunicado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), publicado el martes, que detalla que los síntomas comenzaron entre el 9 de agosto y el 10 de noviembre y que los 15 bebés fueron hospitalizados. Todos habían consumido la fórmula de ByHeart Whole Nutrition. De momento no se ha constatado ningún fallecimiento en relación con este brote.

La empresa ya anunció la retirada voluntaria de dos lotes del producto el pasado sábado tras recibir una notificación de la FDA sobre una investigación relacionada con el brote de botulismo. Dos días después, anunció que, con la colaboración de la FDA, ampliaría la retirada para sacar de los puntos de venta todos los lotes de latas de fórmula y paquetes individuales en todo el país, "a pesar de que ningún producto ByHeart sin abrir ha dado positivo en las pruebas de esporas o toxina de Clostridium botulinum".

La aparición de la bacteria Clostridium botulinum en alimentos puede producir la toxina botulínica responsable del botulismo, una enfermedad poco común, pero grave.

