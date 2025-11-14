Cinco robos en 72 horas: la espiral de violencia de un banquero italiano convertido en atracador

Los detalles El hombre, que no tenía antecedentes previos, perpetró los atracos en Milán inmerso en una espiral de drogas, juego y deudas.

La vida da muchas vueltas y si no que se lo digan a un banquero italiano que acabó de ladrón. El hombre perpetró un total de cinco robos en tan solo 72 horas y en su mismo vencindario, en Milán, por lo que la policía no tardó en detenerlo.

Uno de estos atracos lo perpretó en un salón de bronceado, donde entró preguntando por el precio y acabó sacando una pistola y amenazando a la dependienta, quien le dio todo el dinero, unos 1.000 euros en total.

Su siguiente objetivo fue un restaurante de comida rápida, donde llegó a cargar un arma semiautomática delante de la empleada. Esta reaccionó muy asustada ante las amenazas del hombre, que le exigió todo el dinero de la caja o le pegaba un tiro. En esta ocasión se llevó 250 euros.

Otro de los golpes lo llevó a cabo en una farmacia. Se puso en la cola como si fuera un cliente más, pero entonces colocó una bolsa en el mostrador y enseñó el arma. Se llevó algo más de 150 euros.

A estos tres robos casi idénticos se sumaron otros dos. El hombre, que no tenía antecedentes previos, acabó en una espiral de drogas, juego y deudas que culminaron en tres días en caída libre.

