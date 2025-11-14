El empresario Juan Martínez reconstruye la noche en la que recibió 13 puñaladas de la pareja de su hijastra: "Ella le decía '¡Mátalo! ¡mátalo!"

Los detalles El hombre cuenta con todo lujo de detalles a Equipo de Investigación cómo sucedieron los hechos la fatídica noche del 25 de julio de 2017, cuando estuvo al borde de la muerte.

Ocho años después, Juan Martínez quiere reconstruir en Equipo de Investigación aquella noche imposible de olvidar. El 25 de julio de 2017, tras recoger a su hijastra en el parque, el empresario y la joven se dirigen a la finca de Almansa (Albacete) donde su vida cambiará para siempre, el lugar donde intentaron matarle.

"Aquel día fatídico aparqué más o menos como he hecho hoy y cuando estaba cenando, empecé a escuchar un pitido que sonaba insistentemente y vi junto a la verja un coche rojo", recuerda Juan. Era el coche de Marlon, quien llegaba puntual para ejecutar el plan trazado por su pareja, la hijastra del empresario. "Le pregunté que quién era y me dijo que se había perdido, que necesitaba hablar con sus amigos y no tenía batería en el móvil. Le dije a mi hija que si lo conocía y me dijo que sí, que era un amigo suyo del instituto".

Juan creyó entonces que abría la puerta a alguien de confianza, pero entonces sintió "un escalofrío" y pensó que había sido "por un destornillador". Marlon le había apuñalado en el cuello, tras lo que huyó con su hijastra. "Intenté llamar a Guardia Civil, pero la pantalla estaba ensangrentada y recordé la instrucción de militar, de tener calma y mente fría, así que taponé la herida y simulé una llamada ficticia a la Guardia Civil", indica.

Entonces, "hubo dos o tres minutos de silencio", tras lo que escuchó a su hijastra decir a Marlon "¡Mátalo! ¡Mátalo!". "Abrió para rematarme, pero yo intenté forcejear y me golpeó con el mismo cuchillo en frente, cara, nariz, clavícula, muleca y me perforó el pulmón", señala el empresario quien, desangrándose y al borde de la muerte, aún encontró fuerzas para huir.

Así, Juan corrió como pudo a su coche, ante la mirada de su hijastra. "Estaba sentada como una mera espectadora, pero volvió a gritar '¡Mátalo! ¡Mátalo!'. Me acabé estampando contra un muro", cuenta Juan. En ese momento, el muro se derrumbó y atrapó a Marlon, causándole una luxación en la pierna izquierda.

Juan intentó entonces llegar a casa de su vecino, pero su hijastra se lo impidió. "Me decía que no llamara a nadie. Yo le decía que estaba desangrándome y me golpeó; mi hijastra me golpeó. Así me enteré de que me había traicionado, cuando la había criado desde que tenía un año", lamenta el hombre, visiblemente emocionado. "Así me lo pagó. Dice el refrán que criarás cuervos que te sacarán los ojos, y es cierto por desgracia", añade.

Hablan testigos del suceso

Antonio Cuenca estaba en su casa "con el ordenador", cuando comenzó a "escuchar follón". "Parecía que decía 'Socorro, vecino, me están apuñalando'. Salí y vi que había dos personas que estaban golpeando, y entonces llamé a la Policía y al decir que venía uno de los dos se fue corriendo", recuerda el vecino de Juan Martínez, quien solo fue capaz de decirle "Mi hija, mi yerno" cuando se acercó a él.

"No decía si ellos estaban en peligro o qué pasaba, pero como cada vez que hablaba tiraba una bocanada de sangre, le dije que no hablara más. Estaba como si cogieses un cubo de sangre y se lo echas por encima", relata el testigo, a lo que añade: "Le dije que se apretase donde tenía la herida en el cuello".

Por su parte, Rosario Monje, otra testigo del suceso, señala que Juan "decía que se moría". "Cogimos una silla y lo sentamos y se fue mi mujer a por una toalla para liársela fuerte al cuello, porque no paraba de sangrar", declara, por su parte, Antonio, quien indica que al poco tiempo "llegó la ambulancia, sacaron la camilla y le pusieron sondas por todas partes". "Las palabras de la ambulancia eran que no llegaban", añade Rosario.

Juan: "Estoy vivo de milagro"

Sin embargo, 3 de agosto de 2017, diez días después del intento de asesinato, Juan Martínez despertó del coma, sobreviviendo a 13 puñaladas. Su testimonio cambió por completo el rumbo del caso. "Tomo 10 pastillas al día. La gente pensaba que estaba muerto, pero desperté del coma inducido a los 10 días. Me jodieron muchísimo la vida. Estoy vivo de milagro", relata el empresario a Equipo de Investigación.

Tras la agresión, Juan tiene "la parte izquierda paralizada totalmente". "El brazo izquierdo no lo muevo y con la pierna izquierda ando regulín", señala, a lo que añade que también ha "tenido que aprender a hablar". "De no haber recibido asistencia, no hubiera podido sobrevivir", destaca el empresario.

En el momento del intento de asesinato, Juan tenía 35 años. Es el quinto de nueve hermanos y desde muy joven, trabajó con máquinas excavadoras siguiendo los pasos de su padre. Con la crisis, se reinventó y montó una empresa de productos para hostelería. El día del intento de asesinato llevaba encima 16.000 euros euros en metálico y meses antes había contratado un seguro de vida de 300.000 euros.

Los mensajes en el móvil de la hijastra

Tras intervenir el móvil de la hijastra, los agentes encontraron los mensajes que intercambió la joven con Antonio David, su pareja. "He dado con el tío ese. En una semana puedo hacer algo. No sé si lo conseguiré. Es poco tiempo", señaló el joven, a lo que la chica le respondió: "Tienes que conseguirlo".

Un agente de la Guardia Civil indica al respecto que "le propone que busque a un rumano para acabar con la vida de Juan" y destaca que "esos mensajes son bastante significativos en todos los sentidos".

"¿Me vas a ayudar o que?", le preguntó la hijastra en otra de las conversaciones de WhatsApp, a lo que Antonio David le respondió: "Te voy a ayudar, pero depende de lo que esté dispuesta a pagar tu madre". Así, "lo que en un principio parecía un ajuste de cuentas, en este momento se convierte en una historia familiar estremecedora", subraya el guardia civil.

Sin embargo, durante el juicio, Antonio David declaró que en el momento del intento de asesinato a Juan Martínez no era pareja de la hijastra del empresario, porque pilló a la joven "hablando" con Marlon. "Yo no conozco a ningún rumano ni hablé con nadie", aseguró.

Para la Guardia Civil, "las piezas empiezan a encajar en el puzle" tras la declaración de Antonio David, que dice que "fue novio de la hijastra de Juan durante unos nueve meses, que llega incluso a convivir con la familia en Ourense y que lo habían dejado hacía un mes y en la actualidad ella tenía un nuevo novio, que era Marlon".

"Teníamos a Marlon, que estaba sin duda en el lugar de los hechos, y que es sospechoso; teníamos a la hijastra, que, tras la declaración de Antonio David, se confirma que ha participado en los hechos, y que su madre y ella estaban planeando acabar con su padrastro y que presuntamente le ha pedido ayuda a Antonio David para que buscase un sicario", subraya el agente.

Así, la Guardia Civil descubrió conversaciones de WhatsApp entre la hijastra de Juan Martínez y Marlon, en las que la joven le preguntaba: "¿Cómo se manipulan unos frenos? ¿Eres colombiano? ¿Por causalidad conoces algún sicario?". "Me dijo que como en Colombia había tanta delincuencia, que si yo por casualidad no conocía a algún sicario y yo le dije que en ese mundo no me movía", declaró al respecto el autor material del intento de asesinato en el juicio.

Casi tres años después del intento de asesinato, la Audiencia Provincial de Albacete dicta sentencia y condena a los tres acusados por intento de asesinato. A Mar, la pareja de Juan, a 13 años de prisión como autora intelectual; Marlon, por su parte, está en prisión como autor material de las puñaladas al empresario, tras ser condenado a 11 años de cárcel; Antonio David, el exnovio de la hijastra, cumple una condena de nueve años de prisión.

Además, el Juzgado de Menores impuso tres años y medio de internamiento a la hijastra de Juan por intentarlo, aunque solo cumplió nueve meses, por lo que en la actualidad está en libertad.

