Irán usa propaganda estilo Lego contra Israel y EEUU para advertir que destruirá a quien intente cruzar Ormuz

Los detalles Con este vídeo quieren dejar claro que, pese a los ataques, no están acabados y su arsenal sigue intacto. Además, se burlan de cómo el conflicto está teniendo un impacto global.

Irán ha lanzado un vídeo de propaganda con un estilo similar a las piezas de Lego, donde se representa a Donald Trump afirmando haber destruido la flota iraní. Sin embargo, un oficial iraní desmiente esta afirmación, sugiriendo que su arsenal sigue intacto. El vídeo también refuerza la advertencia iraní sobre la posibilidad de minar las rutas hacia el golfo Pérsico y se burla del impacto global del conflicto, como la subida del precio de la gasolina. Entre las bromas, se advierte que quien intente cruzar el estrecho de Ormuz será destruido. Irán ha utilizado previamente este estilo de propaganda para ridiculizar a líderes como Trump y Netanyahu, presentándolos en situaciones satíricas.

Irán ha compartido un vídeo que, aunque podría ser el tráiler de una película de Lego, es en realidad lo último en propaganda iraní. En el cortometraje se muestra a Donald Trump hecho con un estilo parecido a estas famosas piezas anunciando que ha destruido la flota de Irán.

Sin embargo, poco después se ve a un oficial iraní desmintiendo dicha noticia. Una imagen con la que quieren dejar claro que, pese a los ataques, no están acabados y su arsenal sigue intacto.

Además, en el vídeo también se puede apreciar cómo intentan reforzar una de sus advertencias: la posibilidad de minar las rutas de acceso al golfo Pérsico.

De hecho, llegan incluso a reírse del impacto global que está teniendo este conflicto, burlándose de la subida del precio de la gasolina.

Entre broma y broma, una advertencia: quien intente cruzar el estrecho de Ormuz, será destruido.

Esta no es la primera vez que Irán utiliza este tipo de propaganda con piezas de estilo Lego. En otro vídeo aparecen un Trump y un Netanyahu de juguete muy cerca del diablo, también de juguete, viendo sus caras en los archivos de Epstein. Bombardeos a embajadas y a la misma escuela, judíos llorando o estadounidenses caídos... todos, pintados como muñecos.

En otro de sus vídeos de propaganda, se metieron en la mente del presidente de Estados Unidos parodiando la película 'Del revés'. En este caso, se presentaba a Trump como un dirigente dominado por impulsos internos "malvados".

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