La guerra a golpe de animación: Irán se mete en la mente de Trump parodiando la película 'Del revés'

Los detalles La guerra también se libra en la propaganda y las redes. Irán ha difundido un vídeo que parodia a Donald Trump tras negar la implicación de EEUU en el bombardeo de una escuela en Minab, donde murieron unas 175 personas, la mayoría niñas.

La guerra moderna no solo se desarrolla en el campo de batalla, sino también en la propaganda y redes sociales. Un video publicado por la Embajada de Irán en La Haya, viral rápidamente, parodia a Donald Trump usando inteligencia artificial. Inspirado en la película 'Del revés', muestra a Trump como un líder dominado por impulsos "malvados". En la animación, Trump niega un ataque a una escuela en Minab, controlado por figuras monstruosas en su mente. Otra producción iraní, tipo Lego, culpa a Trump y Netanyahu del inicio de la guerra. En contraste, el ejército israelí emplea una estética cuidada en su comunicación, buscando suavizar la crudeza del conflicto.

La guerra no solo se libra en el campo de batalla; también se combate en el terreno de la propaganda y las redes sociales. Publicado el 12 de marzo por la Embajada de Irán en La Haya, un video que rápidamente se volvió viral muestra una animación aparentemente generada con inteligencia artificial que parodia al presidente estadounidense Donald Trump. La pieza adopta el estilo de la popular película 'Del revés' y presenta al líder estadounidense como un dirigente dominado por impulsos internos "malvados".

En la escena inicial, el personaje de Trump aparece ofreciendo una rueda de prensa y afirma: "No tenemos ningún problema con los civiles". Una periodista le replica inmediatamente: "¿Por qué atacaron la escuela de Minab?". La secuencia cambia entonces al interior de su mente, donde varias figuras monstruosas —que simbolizan la codicia, el engaño o la malicia— controlan una consola denominada "Cuartel General de Trump".

Los personajes comienzan a corear "miente, miente, miente", antes de pulsar un botón etiquetado como "mentira". A su lado aparece una esfera de memoria con el nombre "Epstein". Tras pulsarlo, el personaje vuelve al atril y cambia bruscamente de tema, insistiendo: "No atacamos la escuela de Minab" y asegurando incluso que "Estados Unidos no tiene misiles Tomahawk". El vídeo concluye con una pantalla en negro y el mensaje: "Inside Out: Epstein’s Client".

La pieza funciona como una parodia directa de las declaraciones en las que Trump negó la responsabilidad estadounidense en el ataque contra una escuela en Minab, en el que murieron alrededor de 175 personas, la mayoría niñas iraníes.

La estrategia comunicativa busca llegar a públicos muy distintos mediante referencias culturales reconocibles. En otro vídeo difundido en redes, la narrativa adopta el tono de una película de terror animada: Trump recibe una llamada telefónica en la que una voz le advierte "Jamenei ha vuelto", mientras los ojos del personaje se iluminan de forma inquietante.

La televisión estatal iraní también ha difundido otra animación de dos minutos, replicada rápidamente en redes. Realizada con estética de bloques tipo Lego, muestra a Trump y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como responsables del inicio de la guerra con el ataque a la escuela de niñas.

La producción, elaborada por el instituto oficial Revayat-e Fath, comienza con caricaturas de ambos líderes acompañadas por una figura que representa al diablo. En la escena, el personaje que simboliza al presidente estadounidense presiona un botón rojo que lanza un misil.

El proyectil impacta contra lo que parece ser un aula escolar. Instantes antes de la explosión, una maestra escribe en la pizarra la frase: "Mi patria es mi vida". Tras el ataque, la pantalla muestra escombros, una mochila y unos zapatos rosados. Un oficial iraní recoge la mochila entre los restos y rompe a llorar, en una escena deliberadamente dramática.

Mientras tanto, al otro lado de la línea de fuego digital, la estrategia comunicativa del ejército israelí adopta un estilo completamente distinto. Sus publicaciones en redes sociales suelen apostar por una estética muy cuidada: imágenes visualmente armoniosas, composiciones limpias y referencias visuales que mezclan tendencias actuales con toques vintage o retro. Una narrativa visual que busca suavizar o distanciar la crudeza real del conflicto.

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