Irán pone una fotografía de Pedro Sánchez en los misiles que lanza contra Israel: "Gracias, primer ministro"

Los detalles Los adhesivos pegados a los proyectiles contienen un texto de agradecimiento a la postura de Sánchez, citando unas declaraciones suyas en las que dijo que "esta guerra no solo es ilegal, también inhumana".

Irán ha utilizado la imagen de Pedro Sánchez en su campaña de propaganda, colocando su foto en misiles lanzados contra Israel con un mensaje de agradecimiento. En un vídeo difundido, se ve un cartel junto a la imagen del presidente del Gobierno español, citando sus declaraciones sobre la guerra, calificándola de "ilegal e inhumana". La agencia de noticias Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria de Irán, publicó las imágenes, provocando críticas de PP y Vox. Miguel Tellado, del PP, y Santiago Abascal, de Vox, han expresado su rechazo, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí advierte sobre las implicaciones de estas acciones. La situación ha tensado aún más las relaciones entre Israel y España.

Irán está utilizando a Pedro Sánchez en su campaña de propaganda. Al parecer, en los misiles que están lanzando contra Israel están pegando la cara del presidente del Gobierno español con un mensaje de agradecimiento.

En concreto, según un vídeo que se ha difundido, están pegando un cartel en el que, junto a la cara de Sánchez, aparece un texto de agradecimiento en el que citan las declaraciones del presidente español en las que decía que esta guerra "no solo es ilegal, también es inhumana".

"Gracias, primer ministro", han señalado junto a este texto. Unas imágenes que han sido publicadas por la agencia de noticias Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria de Irán, y que ha provocado que miembros del PP y Vox se pronuncien para criticar la postura del Gobierno español.

"¿Sánchez felicitado por Otegi, Hamás y ahora Irán? La irresponsabilidad de este Gobierno no conoce límites. Siempre en el lado equivocado", ha señalado el secretario general del PP, Miguel Tellado, en redes sociales, dejando claro que si esto es cierto, "es gravísimo".

Vox también ataca al Gobierno hablando, un día más, de mafia. "El presidente del Gobierno español es el ídolo de quienes masacran a su propio pueblo", ha asegurado el líder del partido, Santiago Abascal.

Duros mensajes, advertencias, que llegan también desde Israel, haciendo una alusión directa a Pedro Sánchez. "¿Qué se siente al saber que tu rostro y tus palabras aparecen en esos misiles? Ten en cuenta que Europa, incluida España, se encuentra dentro del alcance de esos misiles", han escrito en las redes del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí.

Unos mensajes que tensan todavía más la relación entre Israel y España.

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