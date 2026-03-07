Ahora

Conflicto en Oriente Medio

Emiratos confirma la muerte de un hombre por el impacto de los restos de un proyectil iraní en Dubái

Los detalles Las autoridades han confirmado que los restos de la intercepción de un misil han caído sobre un vehículo en el que se encontraba un hombre de nacionalidad pakistaní.

Emiratos confirma la muerte de un hombre por el impacto de los restos de un proyectil iraní en Dubái
Estados Unidos e Israel continúan su ofensiva contra Irán, pero la respuesta del régimen ayatolá está afectando al resto de países de la región hasta el punto de que las autoridades de Dubái han informado este sábado de la muerte de un hombre debido al impacto de los restos de un proyectil iraní interceptado.

Según han informado, los restos de un proyectil que habían interceptado han caído sobre el vehículo en el que circulaba la víctima.

"Las autoridades confirman que los restos de una intercepción aérea han caído sobre un vehículo en la zona de Al Barsha, lo que ha causado la muerte de un conductor paquistaní", ha informado la oficina de prensa dubaití.

Por su parte, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyán, ha asegurado que el país resurgirá "más fuerte" tras el conflicto abierto con Irán y ha advertido a Teherán de que Emiratos "no es presa fácil".

"Emiratos Árabes Unidos puede parecer atractivo, pero su mano es firme", ha afirmado Al Nahyán en un discurso a la población televisado, el primero desde el inicio de las hostilidades hace una semana.

Al Nahyán ha destacado la labor de las Fuerzas Armadas y ha agradecido el trabajo de otras instituciones como el Ministerio del Interior o la defensa civil.

