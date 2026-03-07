Emiratos confirma la muerte de un hombre por el impacto de los restos de un proyectil iraní en Dubái

Los detalles Las autoridades han confirmado que los restos de la intercepción de un misil han caído sobre un vehículo en el que se encontraba un hombre de nacionalidad pakistaní.

La tensión en Oriente Medio se intensifica con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, afectando a países vecinos. En Dubái, un hombre murió cuando los restos de un proyectil iraní interceptado impactaron su vehículo en Al Barsha. La oficina de prensa dubaití confirmó que la víctima era un conductor paquistaní. En respuesta al conflicto, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyán, afirmó que el país resurgirá fortalecido y advirtió a Irán que Emiratos no es una "presa fácil". Al Nahyán elogió a las Fuerzas Armadas y agradeció a otras instituciones su labor.

"Las autoridades confirman que los restos de una intercepción aérea han caído sobre un vehículo en la zona de Al Barsha, lo que ha causado la muerte de un conductor paquistaní", ha informado la oficina de prensa dubaití.

Por su parte, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyán, ha asegurado que el país resurgirá "más fuerte" tras el conflicto abierto con Irán y ha advertido a Teherán de que Emiratos "no es presa fácil".

"Emiratos Árabes Unidos puede parecer atractivo, pero su mano es firme", ha afirmado Al Nahyán en un discurso a la población televisado, el primero desde el inicio de las hostilidades hace una semana.

Al Nahyán ha destacado la labor de las Fuerzas Armadas y ha agradecido el trabajo de otras instituciones como el Ministerio del Interior o la defensa civil.

