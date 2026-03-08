Ahora

Escalada en Oriente Medio

Una mentira más: Trump culpa a Irán de la matanza en un colegio en una guerra en la que el 30% de las víctimas son menores

Sí, pero... A pesar de que el presidente afirma que fue por la "imprecisa munición iraní", varios medios apuntan de forma directa a EEUU y a que el objetivo era una base de la Marina persa próxima a la escuela.

Una escuela, bombardeada
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Donald Trump lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a soltar una mentira. Ha vuelto a contar un bulo. En esta ocasión, y en un encuentro con periodistas en el Air Force One, el presidente ha culpado a Irán del ataque a un colegio en el que murieron más de 150 personas, la mayoría de ellas niñas.

Porque para el neoyorquino, "los iraníes son muy imprecisos con su munición" y por eso creen que fueron ellos: "En mi opinión, basada en lo que se ha visto, lo ha hecho Irán".

De nada sirven las investigaciones paralelas que han realizado tanto Reuters como el New York Times, en las que se apunta de manera directa a EEUU como responsable de la matanza en la escuela de niñas de Minab. Según las pesquisas, el objetivo del bombardeo era una base de la Marina de Irán próxima al lugar donde estaba el colegio.

Así pues, y tal y como informan ambos medios, no fueron los iraníes los "imprecisos con su munición" sino que el culpable fue el Ejército de Estados Unidos.

Ante esto, 'Human Rigths Watch' ha pedido que este ataque se investigue como crimen de guerra, mientras que la UNESCO ha denunciado lo ocurrido como una grave violación del derecho internacional humanitario.

No son las únicas víctimas infantiles de la ofensiva porque, según dicen las autoridades iraníes, los ataques de EEUU y de Israel han matado a 584 niños y niñas desde el comienzo de la guerra. De todos ellos, 54 no tenían ni cinco años.

Además, los ataques no distinguen entre objetivos militares y escuelas u hospitales. En los pocos centros que se mantienen en pie, los niños supervivientes se recuperan de sus heridas o tratan de hacerlo, porque no son pocos los que no han podido sobrevivir a una cirugía de emergencia.

Mientras, las bombas siguen cayendo tanto en Teherán como en otras ciudades de Irán. Nadie está a salvo, ni tan siquiera los niños.

