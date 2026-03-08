Trump resta importancia a la subida del precio del petróleo y lo califica de "pequeño fallo"

Los detalles Mientras la Administración Trump defiende que tienen mucho petróleo, Qatar ya ha advertido de que si continúan subiendo los precios se podrían "hundir las economías del mundo".

Pequeño fallo. Así ha calificado Donald Trump el aumento del precio de los combustibles a causa de su operación militar conjunta con Israel contra Irán.

Una visión completamente opuesta a la de Saad al-Kaabi, ministro de Energía de Qatar, quien aseguró en una entrevista al Financial Times que el precio del petróleo se podría duplicar en los próximos días y "derribar las economías del mundo".

"Si esta guerra continúa durante unas semanas, el crecimiento del PIB en todo el mundo se verá afectado. El precio de la energía de todos va a subir. Habrá escasez de algunos productos y habrá una reacción en cadena de fábricas que no podrán suministrar", ha comentado el dirigente qatarí antes de sentenciar que tal subida "hundirá las economías del mundo".

Solo esta semana la gasolina se ha encarecido un 12%. Sin embargo, para la Administración Trump no es importante. Primero ha sido el propio presidente estadounidense quien ha asegurado que "hay mucho petróleo": "Tenemos muchísimo petróleo. Nuestro país tiene una cantidad enorme".

Y, este domingo, directamente decía que esta subida solo es un "pequeño fallo". "Tuvimos que tomar este desvío. Sabía exactamente lo que iba a pasar", afirmó Trump en una entrevista con la cadena ABC News.

Un discurso que, obviamente, ha secundado su secretaria de prensa, Katherine Leavitt. La portavoz de la Casa Blanca, en la televisión amiga Fox, ha recurrido a eufemismos para relativizar la subidas del crudo: "A corto plazo, Irán causa disrupciones, pero eliminar al régimen rebelde es beneficioso para el petróleo a largo plazo".

Lo cierto es que esta sangría económica solo se detendría con la apertura del Estrecho de Ormuz, que ahora permanece cerrado por Irán. En las imágenes aéreas de la zona se ve como son varios los barcos que esperan a cruzar el estrecho.

Pero si finalmente lo hacen, se arriesgan a ser atacados. La otra opción es sacar el crudo por el puerto de Yanbu, en Arabia Saudí, gracias a un oleoducto que cruza el país. El problema es que solo podrían mover un tercio del petróleo que circula por el Estrecho de Ormuz.

De momento, esta guerra ya obliga a los países a tomar decisiones de emergencia. Japón ha ordenado liberar sus reservas de petróleo. Pero eso solo le bastaría para 254 días.

