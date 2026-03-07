Ahora

Conflicto en Oriente Medio

Netanyahu promete "muchas sorpresas" para "desestabilizar" al régimen iraní: "Quien baje las armas, no sufrirá daño. Quien no lo haga, sangre"

¿Qué ha dicho? El primer ministro israelí ha afirmado que "no estamos intentando dividir Irán", sino que están intentando "liberar" el país con su ofensiva contra el régimen ayatolá.

Benjamin NetanyahuBenjamin NetanyahuAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Benjamin Netanyahu no solo piensa proseguir con su ofensiva conjunta con Estados Unidos contra Irán, sino que este sábado ha aseverado que se avecinan "muchas sorpresas" dentro del plan que ha ideado con Donald Trump para "desestabilizar al régimen iraní".

Así lo ha aseverado el primer ministro israelí en un discurso televisado emitido este sábado, asegurando a su población que Israel "tiene un plan organizado con muchas sorpresas" dentro de la siguiente fase de la guerra con Irán "para facilitar el cambio" de régimen en Irán.

De hecho, Netanyahu ha revelado que Trump ya le dijo en diciembre que tenían que hacer algo con el régimen ayatolá: "Bibi (Netanyahu), tenemos que parar a Irán e impedir que consiga la bomba nuclear cueste lo que cueste".

Netanyahu también ha tenido un mensaje de advertencia a los militares iraníes: "Quien baje las armas, no sufrirá daño. Quien no lo haga, sangre".

En el mencionado discurso, el mandatario israelí ha afirmado que "no estamos intentando dividir Irán", sino que están intentando "liberar" el país y ha explicado que "depende de vosotros" (en referencia al pueblo iraní) la liberación y una vez lograda habrá paz entre Irán e Israel.

Precisamente en referencia al pueblo iraní, ha criticado el "silencio" de la ONU ante la "masacre" de iraníes y a los dirigentes occidentales por su "debilidad y flacidez" por abandonar a los ciudadanos de Irán: "Muchos países ven hoy claramente con quién pueden contar. Israel es un faro de poder y de esperanza".

Por último, ha afirmado que Israel está con los países que han sido atacados por Irán y ha revelado que muchos países se han puesto en contacto con Israel para pedir colaboración.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump amenaza a Irán con una "destrucción total": "Han pasado de ser el matón al perdedor de Oriente Medio"
  2. Sánchez lleva de campaña su "no a la guerra" y carga contra PP y Vox por apoyar a Trump: "Es fácil ser belicoso a cuenta de los demás"
  3. 'Furia Épica' del precio del petróleo: el crudo se dispara ante el bloqueo de Ormuz y la promesa incumplida de Trump
  4. Búsqueda por tierra, agua y aire: un helicóptero y perros para hallar al conductor desaparecido en el río Mogent
  5. Elena, una de las mujeres trabajadoras que hacen historia siendo cantera: "Este trabajo no tiene género"
  6. Ceses, expulsiones, traiciones y despechos: el clima más tenso al que se enfrenta Vox hasta la fecha