Netanyahu promete "muchas sorpresas" para "desestabilizar" al régimen iraní: "Quien baje las armas, no sufrirá daño. Quien no lo haga, sangre"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado que continuará con su ofensiva conjunta con Estados Unidos contra Irán, revelando que el plan incluye "muchas sorpresas" para desestabilizar al régimen iraní. En un discurso televisado, Netanyahu aseguró que Israel tiene un plan organizado para facilitar el cambio de régimen en Irán, destacando que Donald Trump ya le había instado a detener al régimen ayatolá. Netanyahu advirtió a los militares iraníes sobre las consecuencias de no deponer las armas y afirmó que el objetivo no es dividir Irán, sino liberarlo. Criticó el silencio de la ONU y la debilidad de los líderes occidentales, asegurando que Israel es un símbolo de poder y esperanza. Además, reveló que varios países han solicitado colaboración a Israel tras ser atacados por Irán.

Benjamin Netanyahu no solo piensa proseguir con su ofensiva conjunta con Estados Unidos contra Irán, sino que este sábado ha aseverado que se avecinan "muchas sorpresas" dentro del plan que ha ideado con Donald Trump para "desestabilizar al régimen iraní".

Así lo ha aseverado el primer ministro israelí en un discurso televisado emitido este sábado, asegurando a su población que Israel "tiene un plan organizado con muchas sorpresas" dentro de la siguiente fase de la guerra con Irán "para facilitar el cambio" de régimen en Irán.

De hecho, Netanyahu ha revelado que Trump ya le dijo en diciembre que tenían que hacer algo con el régimen ayatolá: "Bibi (Netanyahu), tenemos que parar a Irán e impedir que consiga la bomba nuclear cueste lo que cueste".

Netanyahu también ha tenido un mensaje de advertencia a los militares iraníes: "Quien baje las armas, no sufrirá daño. Quien no lo haga, sangre".

En el mencionado discurso, el mandatario israelí ha afirmado que "no estamos intentando dividir Irán", sino que están intentando "liberar" el país y ha explicado que "depende de vosotros" (en referencia al pueblo iraní) la liberación y una vez lograda habrá paz entre Irán e Israel.

Precisamente en referencia al pueblo iraní, ha criticado el "silencio" de la ONU ante la "masacre" de iraníes y a los dirigentes occidentales por su "debilidad y flacidez" por abandonar a los ciudadanos de Irán: "Muchos países ven hoy claramente con quién pueden contar. Israel es un faro de poder y de esperanza".

Por último, ha afirmado que Israel está con los países que han sido atacados por Irán y ha revelado que muchos países se han puesto en contacto con Israel para pedir colaboración.

