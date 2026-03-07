El conflicto en Irán se eleva: Israel ataca 30 instalaciones petrolíferas por primera vez desde el inicio de la guerra

Sí, pero... La Guardia Revolucionaria iraní ha comunicado que ha respondido atacando la refinería de petróleo de Haifa en territorio israelí.

El conflicto en Oriente Medio se ha intensificado con ataques israelíes a tanques de petróleo en Teherán, marcando un hito en la guerra contra Irán iniciada por Israel y Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha advertido sobre "un golpe muy duro" a Irán, calificándolo de "perdedor" en la región. Trump sostiene que Irán ha dejado de ser "el matón de Oriente Medio" y que seguirá siendo el "perdedor" hasta colapsar. En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán ha atacado una refinería en Haifa, Israel. Eduardo Saldaña, de 'El Orden Mundial', advierte sobre posibles escaladas y ataques a infraestructuras críticas iraníes.

El conflicto en Oriente Medio se acentúa. Aviones israelíes han atacado en la tarde de este sábado unos 30 grandes tanques de almacenamiento de petróleo, al menos uno en Teherán, por primera vez, lo que marca los primeros ataques de este tipo contra infraestructura estatal desde el inicio de la guerra contra Irán, que comenzó el pasado sábado con los bombardeos perpetrados por Israel y Estados Unidos.

Este ataque podría enmarcarse en la advertencia que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado este mismo sábado sobre "un golpe muy duro". "Irán va a recibir un golpe muy duro. Se han portado muy mal, estoy considerando seriamente la destrucción total y la muerte segura de zonas y grupos de personas que hasta ahora no eran un objetivo", ha afirmado el republicano en redes sociales.

Y es que Trump ve el anuncio iraní, que más tarde se desdijo de la posibilidad de dejar atacar, como consecuencia de la campaña militar "sin cuartel" iniciada el 28 de febrero contra Teherán: "Están siendo golpeados brutalmente. Se ha rendido ante sus vecinos".

"Han prometido no volver a dispararles. Lo han hecho gracias al implacable ataque de Estados Unidos y de Israel", ha indicado Trump en su mensaje. El republicano, en ese sentido, ha añadido que es "la primera vez en miles de años que Irán pierde ante los países vecinos", asegurando además que todos ellos le han dado las gracias por ordenar la campaña.

Según dice el magnate neoyorquino, Irán ha dejado de ser "el matón de Oriente Medio" y se ha convertido en el "perdedor" de la región: "Así seguirá siendo durante décadas hasta que se rinda o, más probablemente, colapse por completo".

Minutos después, la Guardia Revolucionaria de Irán ha comunicado que ha atacado en respuesta al bombardeo la refinería de petróleo de Haifa en Israel, según adelanta Reuters.

Posibles ataques a más infraestructuras

El presidente estadounidense ha planteado que va a realizar "una destrucción total del país". Así lo explica el codirector de 'El Orden Mundial', Eduardo Saldaña: "Va dando bandazos constantemente, pero atacar refinerías es un golpe duro para Irán. Tenemos que estar prevenidos porque probablemente la Guardia Revolucionaria escale la ofensiva contra los países del Golfo y podríamos ver ataques en esas regiones, pese a que el presidente haya pedido perdón en un principio".

"No descarto que aumenten la presión atacando infraestructura crítica iraní e intenten asfixiar al régimen golpeando infraestructuras energéticas o de comunicaciones. Asimismo, podrían activar milicias aliadas regionales", ha añadido Saldaña.

