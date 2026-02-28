La imagen de Netanyahu hablando con Trump tras el ataque a Irán: un teléfono, un bolígrafo y un simbólico libro

Los detalles La oficina del primer ministro israelí ha difundido una foto de Netanyahu mientras conversaba con el presidente de Estados Unidos con parte de la imagen difuminada, pero dejando ver partes clave en la imagen.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha mantenido una conversación telefónica con el expresidente estadounidense Donald Trump el mismo día en que ambos países han llevado a cabo un ataque conjunto contra Irán. La oficina de Netanyahu ha compartido una imagen de la conversación, mostrando al primer ministro en su despacho con un mapa de la región y una carpeta llena de documentos, posiblemente relacionados con el ataque que ha dejado al menos 85 muertos en Teherán. En la imagen, se observa también el libro 'Aliados en guerra', que trata sobre la victoria de las potencias aliadas en la Segunda Guerra Mundial.

Benjamin Netanyahu ha hablado este sábado por teléfono con Donald Trump en el mismo día en el que sus respectivos países, Israel y Estados Unidos, han atacado a Irán. Además, la oficina del primer ministro israelí ha difundido una imagen de la conversación que deja algunas pistas.

La cuenta de la oficina simplemente ha comentado que es una fotografía tomada durante la conversación que ambos mandatarios han mantenido sin aportar más información, como tampoco ha hecho la Casa Blanca, pero muestra a la vez muchas cosas. Por ejemplo, se ve como Netanyahu está en su despacho con un escritorio que contiene un mapa de la región.

Además, bolígrafo en mano, el primer ministro israelí tiene una carpeta llena de folios, presumiblemente de asuntos relativos al ataque conjunto que ha costado la vida a al menos 85 personas en Teherán. Eso sí, los teléfonos que tiene en su despacho Netanyahu han sido difuminados.

Aunque hay un detalle más que no pasa desapercibido y es que Netanyahu tiene encima de la mesa un libro que resulta muy simbólico en este momento. El libro en cuestión es 'Aliados en guerra', una obra que trata sobre cómo las potencias aliadas durante la Segunda Guerra Mundial lograron vencer a la Alemania de Adolf Hitler.

