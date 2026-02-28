Trump llama a los iraníes a sublevarse y asegura que "Irán nunca tendrá un arma nuclear": "Vuestra libertad está al alcance de vuestras manos"

El contexto:Donald Trump anuncia una operación militar "masiva" con el objetivo de "aniquilar" y "destrozar" al régimen de los ayatolás en Irán y pide al pueblo iraní alzarse para tomar el control en todo el país.

Donald Trump ha declarado que "Irán nunca tendrá un arma nuclear" tras anunciar una amplia operación militar contra el país, destinada a "eliminar amenazas inminentes" del régimen iraní. Ha afirmado que Estados Unidos llevará a cabo una operación a gran escala para impedir que Irán amenace la seguridad nacional estadounidense, prometiendo destruir su industria de misiles y aniquilar su Armada. Trump ha exigido la rendición total del Ejército iraní y ha instado a la ciudadanía a preparar el control político tras la operación. La intervención busca evitar que Irán obtenga armas nucleares, aunque Trump reconoce que podría ser un escenario cruento.

Donald Trump ha asegurado este sábado que "Irán nunca tendrá un arma nuclear" después de anunciar el inicio de una amplia operación militar conjunta de EEUU e Israel contra Irán, cuyo objetivo declarado es "eliminar amenazas inminentes" del régimen iraní.

"Estados Unidos está llevando a cabo una operación a gran escala y continuada para impedir que la dictadura malvada radical amenace a los Estados Unidos y el núcleo de nuestro interés de seguridad nacional. Vamos a destruir sus misiles y enterrar su industria de misiles. Va a ser totalmente destrozada. Vamos a aniquilar a su Armada", ha subrayado. "Nos aseguraremos de que Irán no obtiene un arma nuclear. Es un mensaje muy claro", ha dicho en un vídeo difundido en su red Truth Social.

Trump ha exigido la "rendición total y absoluta" del Ejército y de la Policía iraní tras los ataques dirigidos contra las sedes del poder en Teherán -incluidos ministerios y el complejo del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei-. A sus miembros les ha prometido "inmunidad total" si deponen las armas. De lo contrario, ha amenazado, se enfrentarán a "una muerte segura".

Prueba de la carga histórica del discurso del mandatario ha sido el repaso que ha efectuado por crisis tras crisis, comenzando por la toma de la Embajada de EEUU en Teherán en octubre del 79, hasta una realidad actual en la que ha acusado a "los aliados del régimen iraní", en referencia por ejemplo las milicias proiraníes que actúa en Irak o a los hutíes de Yemen, "de seguir lanzando "innumerables ataques contra las fuerzas estadounidenses estacionadas en Oriente Próximo, así como contra buques navales y comerciales estadounidenses y rutas marítimas internacionales".

Llamamiento al pueblo iraní

El presidente de EEUU ha hecho además un llamamiento directo a la ciudadanía iraní para que se prepare para asumir el control político cuando concluya la operación militar: "La hora de vuestra libertad está al alcance de vuestras manos. Refugiaos. No salgáis de casa. Es muy peligroso afuera. Las bombas estará cayendo por todas partes. Cuando hayamos terminados, tomad el Gobierno. Será vuestro para que os hagáis con él. Esta será probablemente vuestra única oportunidad en generaciones".

No obstante, ha reconocido que la operación podría implicar un escenario "cruento" y que "las vidas de valientes héroes estadounidenses pueden perderse", pese a que ha afirmado que su administración ha adoptado medidas para minimizar los riesgos.

"Irán jamás podrá tener un arma nuclear", ha insistido, pese a que las autoridades iraníes han defendido reiteradamente el carácter no ofensivo de su programa nuclear. La ofensiva, ha subrayado, responde a "una misión noble" destinada a garantizar que Estados Unidos "nunca se vea amenazado por un Irán con armas nucleares".

