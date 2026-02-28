Estados Unidos realiza el mayor despliegue militar desde la invasión de Irak: más de 15.000 soldados y docenas de destructores

Los detalles Dos portaaviones lideran una flota de 16 buques de guerra estadounidenses desde el Mar Arábigo hasta el Mediterráneo. El analista de Defensa, Guillermo Pulido, asegura que "si el ataque se retrasó es porque estuvieron más de dos meses llevando misiles y destructores al Golfo Pérsico".

Estados Unidos ha desplegado su mayor fuerza militar desde 2003, con dos portaaviones, docenas de destructores y más de 15,000 soldados cerca de Irán, tras ataques conjuntos con Israel que dejaron decenas de muertos en Teherán. Los portaaviones 'Gerald Ford' y 'Abraham Lincoln' lideran una flota de 16 buques desde el Mar Arábigo al Mediterráneo, custodiados por destructores 'Arleigh Burke' con misiles 'Tomahawk'. Además, Trump ha desplegado más de 400 aviones, incluyendo cazas F-35, F-15 y F-22, y ha reforzado la defensa con baterías Patriot y el sistema THAAD. Este despliegue busca presionar a Irán para aceptar condiciones estadounidenses. El analista de Defensa, Guillermo Pulido, asegura que "si el ataque se retrasó es porque estuvieron más de dos meses llevando misiles y destructores al Golfo Pérsico".

Estados Unidos ha realizado el mayor despliegue militar desde la invasión de Irak en 2003 con dos portaaviones, docenas de destructores, tres buques de combate litoral, más de 15.000 soldados y 461 aviones militares en las cercanías de la República Islámica para forzarla a aceptar sus condiciones. Esto ocurre después de que EEUU e Israel atacaran Irán este sábado bombardeando Teherán y otras ciudades, causando así decenas de muertos.

El portaviones más grande de mundo, el 'Gerald Ford', está posicionado en las costas de Israel, permitiendo sus aviones pueden llegar rápido a territorio iraní. Mientras, el 'Abraham Lincon' está operando desde estrecho de Ormuz, desde allí pueden bloquear el acceso sur al Estrecho.

Estas plataformas flotantes están custodiadas por los destructores clase 'Arleigh Burke', cargados con misiles de crucero 'Tomahawk', utilizados para los ataques de precisión iniciales contra defensas antiaéreas iraníes.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, tambien tiene preparada una flota de más de 400 aviones, escuadrones de cazas F-35 , F-15 y F-22, el mejor caza de superioridad aérea del mundo. Así, Se han desplegado 12 unidades en la base de Ovda, en Israel. Es la primera vez que EE. UU. los utiliza en suelo israelí para una operación

Para defenderse de la respuesta iraní, Estados Unidos cuenta con un escudo de Escudo Antimisiles, un refuerzo masivo con baterías Patriot situadas en Kuwait, Bahrein y Jordania. Pero su as en la maga sin duda es el sistema THAAD, a diferencia de otros sistemas de defensa, tiene características que lo hacen único en el campo de batalla.

Este está diseñado para destruir misiles balísticos cuando estos ya están descendiendo hacia su objetivo y puede interceptar objetivos a una distancia de 150 a 200 km y a altitudes de hasta 150 km. El problema es que los estadounidenses cuentan pocas unidades pero eso sí, si con todo este arsenal no es suficiente, Trump puede volver a utilizar los bombarderos B2 para destruir los búnkeres iraníes.

