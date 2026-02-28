Dieciséis buques liderados por el 'Abraham Lincoln' y el 'Gerald Ford': Trump presume de poder naval para atacar Irán

Los detalles EEUU ha enviado a varias de sus mejores y más destructivas máquinas de guerra al Mar Arábigo y al Mediterráneo, con un despliegue militar que no se veía desde la invasión a Irak en 2003.

Estados Unidos ha intensificado su presión sobre Irán mediante un despliegue militar masivo, trasladando gran parte de su arsenal desde el Mar Arábigo hasta el Mediterráneo. En una operación conjunta con Israel, han bombardeado Teherán con el objetivo de desmantelar el programa nuclear persa y derrocar al régimen de los ayatolás. La flota, liderada por los portaaviones nucleares 'Abraham Lincoln' y 'Gerald Ford', incluye 16 buques de guerra, un submarino nuclear, y tres destructores con misiles Tomahawk. Además, cazas avanzados como los F-35 Lightning II y F/A-18 Super Hornet participan en la ofensiva. Irán ha respondido atacando bases estadounidenses e israelíes en Oriente Medio.

Estados Unidos ha ido con todo a Irán. Donald Trump ha desplegado a gran parte de su arsenal desde el Mar Arábigo hasta el Mediterráneo en la llamada 'Operación Furia Épica' o 'Rugido del león' para cercar a un país al que ya han bombardeo. Al que han atacado en una operación conjunto con Israel, con una ofensiva total sobre Teherán bajo la premisa de acabar con el programa nuclear persa... y también el final del régimen de los ayatolás.

Y han desplegado una flota de 16 buques de guerra en un despliegue militar sin precedentes desde la invasión a Irak en 2003. Todos ellos, capitaneados por el portaaviones nuclear 'Abraham Lincoln' y por el 'Gerald Ford'. Por el mayor aparato de este estilo que disponen en Estados Unidos y que fue clave en la operación en Venezuela.

Ha ido desde el Caribe hasta las aguas cercanas a Israel. Ha abandonado la operación 'Lanza del Sur' para liderar junto al 'Abraham Lincoln' el operativo en Oriente Medio. Ahí está ya, después de pasar por el Estrecho de Gibraltar, junto con no pocos cazas y aviones que despegan desde el 'Gerald Ford'.

El 'Abraham Lincoln', por su parte, está operando desde el Estrecho de Ormuz para bloquear el acceso al sur del lugar.

Pero no están solos, porque Estados Unidos ha desplegado también un submarino nuclear y también tres destructores con capacidad para lanzar misiles Tomahawk. Además, el sistema de antimisiles Patriot ante posibles respuestas de Irán. Un refuerzo masivo situado en Kuwait, Bahrein y Jordania.

Del agua al cielo

Desde el mar, al aire. A los cielos que surcan los cazas F-35 Lightning II, los F/A-18 Super Hornet, los EA-18G Growler y los F-15E Srike Eagle. Todos, desde los portaaviones en el despliegue naval de Donald Trump para atacar Irán.

Porque Estados Unidos no se ha andado con rodeos. Porque, poco a poco, han ido llevando a Oriente Medio varias de sus mejores y más importantes máquinas de guerra. De las más imponentes y destructivas, para iniciar una ofensiva contra los iraníes en plenas negociaciones sobre su programa nuclear.

Ya han bombardeado Teherán. Ya han atacado la capital del país junto a Israel. Irán, después de la ofensiva, ha respondido con una ofensiva contra los israelíes y contra bases militares de EEUU en diferentes países de Oriente Medio. De una región cercada por la capacidad militar de Trump.

