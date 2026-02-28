Netanyahu asegura que el objetivo de Israel y EEUU es "eliminar la amenaza existencial" que representa Irán: "Ha derramado nuestra sangre"

¿Qué ha dicho? El primer ministro israelí, en un vídeo difundido en sus redes sociales, ha aseverado que no solo ha derramado sangre de israelíes, sino también "ha asesinado a muchos estadounidenses y masacrado a su propio pueblo".

Benjamin Netanyahu ha declarado que el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán busca eliminar la "amenaza existencial" del régimen ayatolá. En un vídeo, agradeció a Donald Trump por su "liderazgo histórico" y destacó que durante 47 años Irán ha proclamado amenazas contra Israel y Estados Unidos. Netanyahu justifica la acción militar conjunta para evitar que Irán adquiera armas nucleares, argumentando que esto permitirá al pueblo iraní tomar control de su destino. Además, instó a los ciudadanos israelíes a seguir las instrucciones militares durante la operación 'El rugido del león', que requerirá "paciencia y fortaleza".

Benjamin Netanyahu ha sido claro sobre el ataque realizado por Israel y Estados Unidos contra Irán. El objetivo es "eliminar la amenaza existencial" que representa el régimen ayatolá, tal y como ha reconocido en unas declaraciones emitidas a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.

"Mis hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel, hace poco tiempo, Israel y Estados Unidos se embarcaron en una operación para eliminar la amenaza existencial que plantea el régimen terrorista de Irán", ha iniciado su comentario. Tras ello, ha querido agradecer a "nuestro gran amigo", Donald Trump, "por su liderazgo histórico".

Según ha aseverado el primer ministro israelí, durante 47 años Irán ha gritado "¡Muerte a Israel!", "¡Muerte a Estados Unidos!": "Ha derramado nuestra sangre, asesinado a muchos estadounidenses y masacrado a su propio pueblo".

Por ello, considera que un régimen como el de los ayatolás no puede tener la capacidad de usar armas nucleares y justifica su acción militar conjunta con EEUU argumentando que permitirá al "valiente pueblo iraní" tomar su propio destino: "Este régimen terrorista asesino no debe armarse con armas nucleares que le permitan amenazar a toda la humanidad. Nuestra acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos".

"Ha llegado el momento de que todos los sectores del pueblo de Irán –los persas, los kurdos, los azeríes, los baluchis y los ahwazis– se liberen del yugo de la tiranía y creen un Irán libre y pacífico", ha proseguido.

Por último, Netanyahu ha pedido a los ciudadanos israelíes que "escuchen las instrucciones" militares que se realicen y ha afirmado que la denominada operación 'El rugido del león' les exigirá "paciencia y fortaleza".

"Juntos nos mantendremos firmes, juntos lucharemos y juntos aseguraremos la eternidad de Israel", ha concluido su mensaje.

