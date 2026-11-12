Fesser, sobre Stephen Miller, nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca: "Es el líder de la supremacía blanca en EEUU"

Guillermo Fesser analiza a Stephen Miller, nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca: "Trump está usando la maniobra de defensa de un capo mafioso de coger a uno que redobla su apuesta de crueldad".

Sandra Sabatés pregunta a Guillermo Fesser por el polémico Stephen Miller, el principal ideólogo de la brutal represión migratoria en Estados Unidos, después de que Donald Trump le haya ascendido a jefe de Gabinete, uno de los cargos de mayor rango de la Casa Blanca.

"¿Cómo se explica que Trump le haya nombrado jefe de Gabinete a la vez que admite que le ha penalizado de cara a las elecciones su mano dura contra los migrantes?", pregunta Sandra Sabatés al periodista, que responde en este vídeo desde EEUU: "Porque Trump en apariencia está muy tranquilo y dice que no entiende cómo el amor que el pueblo le ha transmitido en los mítines no ha podido traspasar a los líderes republicanos".

Sin embargo, "lo cierto es que el 90% de los estadounidenses que han votado ha reconocido que el primer motivo que les ha hecho acercarse a las urnas ha sido parar la corrupción", señala Fesser, que destaca que Trump está usando "la maniobra de defensa de un capo mafioso de coger a uno que redobla su apuesta de miedo, crueldad y venganza".

Trump "sabe que es un pato herido al que le quedan dos años de Gobierno sin el apoyo del Congreso, pero también sabe que un pato herido puede seguir cagándose en el corral hasta que le saquen de ahí". Además, Fesser explica que "el nombramiento de Miller no solo es una advertencia a los demócratas, de que va a seguir con mano dura, sino también a los republicanos que estén tentados a abandonar el barco". De hecho, "la Casa Blanca ha enviado un informe a más de 3.000 organizaciones republicanas recordándoles que estarán monitoreando sus declaraciones públicas".

Sobre Stephen Miller, Fesser destaca que "es el líder de la supremacía blanca en EEUU": "Él piensa que la raza anglosajona es la mejor y mantiene la teoría del reemplazo, que vienen los negros y morenos a quitarles el poder a los blancos". "Es el responsable de la brutalidad de ICE", afirma el periodista, que destaca que "tiene un discurso de limpieza étnica con la venganza": "Él ha dicho de sí mismo que es la tormenta y que sus enemigos no son conscientes del dragón que han despertado". También ha dicho que "están del lado del bien y dios está de su parte".

*Vuelve a ver el programa completo de El Intermedio en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.