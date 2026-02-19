El expríncipe Andrés no es el único 'royal' europeo en los papeles de Epstein: las princesas de Suecia y Noruega también están salpicadas

El contexto El hermano del rey Carlos III y expríncipe de Inglaterra, Andrés Mountbatten Windsor, ha sido detenido este jueves y acusado de mala conducta en un cargo público por su vinculación con el pederasta y depredador sexual Jeffrey Epstein.

El hermano del rey Carlos III y expríncipe de Inglaterra, Andrés Mountbatten Windsor, ha sido detenido este jueves y acusado de mala conducta en un cargo público por su vinculación con el pederasta y depredador sexual Jeffrey Epstein. Pese a que el exduque de York ha negado los cargos que pesan contra él, la Casa Real no ha tardado en desmarcarse y asegurar en un comunicado estar dispuesta a colaborar con la investigación.

Pese al enorme impacto que esta noticia ha tenido en el Reino Unido, el expríncipe Andrés no es, ni mucho menos, el primer integrante de una familia real europea cuyo nombre aparece en los papeles de Epstein.

Uno de los nombres más controvertidos en estos documentos es el de la princesa Mette-Marit de Noruega, que intercambió cientos de mensajes con el delincuente sexual estadounidense en un tono absolutamente bochornoso. "París es bueno para el adulterio", le dijo a Epstein en una de esas comunicaciones.

De hecho, Mette-Marit llegó a pedirle al depredador sexual consejos para la crianza de sus hijos: "¿Es inapropiado que una madre sugiera dos mujeres desnudas cargando una tabla de surf para el fondo de pantalla de mi hijo de 15 años?". Además, se ausentó de sus obligaciones con la Casa Real para acudir a citas con su amigo Epstein.

También está salpicada por el escándalo Sarah Ferguson, exmujer del expríncipe Andrés. En los últimos meses se han desclasificado sus mensajes, en los que endiosaba al pederasta. "Eres una leyenda, mi amor. No tengo palabras para describir tu generosidad y amabilidad. Estoy a tu servicio, solo dímelo", le dijo Ferguson a Epstein en un correo.

Del mismo modo, la corona Sueca se ha visto manchada por el caso Epstein. La princesa Sofía de Suecia también ha aparecido en los papeles, y hace una semana reconoció haber conocido a Epstein en un restaurante y haber coincidido con él en muchas ocasiones.

De Aznar a Juan Carlos I: los españoles en los archivos de Epstein

El nombre de Juan Carlos I aparece en más de una decena de los documentos de Jeffrey Esptein. Algunos son simples recortes de periódico, otros mencionan incluso a Corinna Larsen. De hecho, se llega a mencionar una cena con el rey emérito. En concreto, en un coreo de Epstein aparece una mención a un supuesto encuentro con él. "Ceno con el rey Juan Carlos de España esta noche, impresionante. Cena organizada por pepe Fanjul para amigos", se puede leer en uno de los documentos.

Un encuentro que se desconoce si finalmente se llegó a producir. Epstein hablaba de una cena que estaría organizada por un famoso empresario cubano en Nueva York, destacando que le parecía "impresionante" poder encontrarse con Juan Carlos I.

Por otro lado, entre los citados en estas revelaciones está el expresidente José María Aznar. En uno de los correos se habla de un envío, a través de una empresa de paquetería, directamente dirigido a La Moncloa. Está a nombre del entonces presidente del Gobierno y Ana Aznar. La familia Aznar dice desconocer este asunto.

Otro de los españoles mencionados es el exministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, interesado Epstein en contactos diplomáticos relacionados con Marruecos.

