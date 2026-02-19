La caída del ex príncipe Andrés: de ser el hijo predilecto de la reina Isabel II a su detención por sus vínculos con Epstein

Los detalles La imagen del hijo predilecto de Isabel II cambió con el escándalo de Jeffrey Epstein. Lady Di ya tenía una opinión negativa sobre él, definiéndole como "muy ruidoso y escandaloso".

El expríncipe Andrés, conocido como el hijo favorito de la reina Isabel II, fue un héroe de la Guerra de las Malvinas y disfrutó de privilegios especiales. Sin embargo, su imagen se deterioró tras el escándalo de Jeffrey Epstein. En 2019, Andrés negó conductas indebidas, pero su entrevista con la BBC fue desastrosa, generando una condena pública. En 2022, pagó millones para resolver la demanda de Virginia Giuffre por abuso sexual, y fue despojado de títulos y honores por Carlos III. Aunque sigue en la línea de sucesión, su reputación está gravemente dañada, mostrando que la realeza no está exenta de rendir cuentas.

El expríncipe Andrés ha sido durante décadas el hijo favorito de la reina Isabel II. Nacido en 1960, héroe de la Guerra de las Malvinas, la reina, lo mimaba más que a sus otros hijos y le mantuvo los privilegios incluso tras verse implicado en varios escándalos.

La princesa Lady Di, su cuñada, y el ex príncipe se conocían desde la infancia, ya que ella jugaba con Andrés y Eduardo en Sandringham cuando era niña. Sin embargo, Diana de Gales, tenía una opinión bastante negativa sobre él, lo describía como "muy ruidoso y escandaloso".

La imagen del hijo predilecto de Isabel II cambió con el escándalo de Jeffrey Epstein. Tras la muerte del pederasta y la aparición de nuevos informes del caso en 2019, Buckingham indica que Andrés está "consternado" y niega haber cometido conductas indebidas. Más tarde, ese mismo año, reconoce que se "equivocó" al mantener relación con Epstein tras la primera condena del magnate en 2008.

En noviembre de ese año realiza una desastrosa entrevista en un famoso programa de la BBC, donde intenta justificar su relación con el empresario y niega haber conocido a Virginia Giuffre, lo que provoca una condena pública masiva y cuestiona gravemente su credibilidad.

En 2022, pagó millones para zanjar la demanda de Virginia Giuffre por abuso sexual. Carlos III le quitó títulos, honores y lo desalojó de su mansión.

Ese mismo año falleció su madre, la reina Isabel II. Momento en el que fue apartado. El exduque de York fue el único hijo de la reina que no usó uniforme militar durante la comitiva fúnebre.

El expríncipe permanece en la línea de sucesión. Es el octavo en la lista de herederos al trono, habiendo ido descendiendo gradualmente después de haber nacido segundo en la línea de sucesión, y a pesar de haberle despojado de sus títulos.

La detención del ex príncipe de Inglaterra demuestra hoy que la realeza también debe pagar sus errores.

