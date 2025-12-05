Estados Unidos ataca otra supuesta narcolancha en el Pacífico entre acusaciones de crímenes de guerra

Captura de un vídeo del Comando Sur de Estados Unidos que muestra una embarcación antes de ser atacada en aguas del Pacífico

El contexto Washington ha perpetrando ya más de una veintena de ataques contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y el Caribe. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, enfrenta acusaciones de "homicidio" y "crímenes de guerra" por presuntamente haber ordenado matar a los supervivientes de uno de esos ataques.

Estados Unidos continúa atacando supuestas narcolanchas en aguas internacionales, reivindicando un reciente "ataque cinético letal" que resultó en la muerte de cuatro "narcoterroristas". Según Washington, la embarcación transportaba narcóticos en una ruta conocida del Pacífico Oriental. El Comando Sur de EEUU, respaldado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, defiende la legalidad de estas acciones en el marco de la operación 'Lanza del Sur'. Sin embargo, enfrentan críticas, especialmente tras un informe de 'The Washington Post' sobre un segundo ataque para rematar a los supervivientes durante una de esas operaciones en el Caribe. Los demócratas califican estas acciones como "homicidio" y "crímenes de guerra". La campaña de Trump, que amenaza con extenderse a Venezuela y Colombia, ha dejado al menos 80 muertos y enfrenta denuncias por violaciones de derechos humanos.

Estados Unidos no cesa en sus ataques contra supuestas narcolanchas en aguas internacionales. En las últimas horas, sus fuerzas han vuelto a reivindicar uno de estos "ataques cinético letales" contra una embarcación operada "por una Organización Terrorista Designada", que se salda con la muerte de cuatro supuestos "narcoterroristas" que iban a bordo.

El buque, según Washington, "transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental". El ataque, según ha detallado el Comando Sur de EEUU a través de sus redes sociales, donde además ha compartido un vídeo del bombardeo, tuvo lugar este jueves por orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth, en plena polémica por la legalidad de estas actuaciones, que la Casa Blanca enmarca en una gran operación contra el "narcoterrorismo" bautizada como 'Lanza del Sur'.

Hegseth se encuentra en el ojo del huracán, precisamente, a raíz de una información de 'The Washington Post' según la cual las fuerzas estadounidenses habrían ordenado un segundo ataque contra una embarcación bombardeada el pasado mes de septiembre en el Caribe para eliminar a dos supervivientes que no murieron con el primer misil. Los demócratas hablan de "homicidio" y "crímenes de guerra".

El secretario de Guerra -cuyo departamento era 'de Defensa' hasta que Donald Trump lo cambió en su actual mandato- insiste en que sus operaciones son legales conforme a la legislación estadounidense y al derecho internacional.

"Todas nuestras acciones cumplen con el derecho de los conflictos armados y están aprobadas por los mejores abogados militares y civiles, a lo largo de toda la cadena de mando", defendía hace unos días en sus redes sociales, donde insistió en que el objetivo de estos letales ataques es frenar la entrada de drogas en EEUU y "matar a los narcoterroristas que están envenenando a los americanos".

Este mismo jueves, el almirante Frank Bradley compareció en una reunión a puerta cerrada con el Comité de Fuerzas armadas del Senado que investigan la legalidad de las acciones militares de la campaña antinarcóticos de Trump, que amenaza también con llevar a cabo ataques en tierra en Venezuela, Colombia y cualquier país que, dice, suministre estupefacientes a EEUU.

De acuerdo con la agencia Efe, la campaña de Trump en esa zona, donde mantiene un amplio despliegue militar desde hace meses, ha dejado al menos 80 muertos y provocado acciones legales por posibles violaciones de derechos humanos, como la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el presidente colombiano, Gustavo Petro, presentó por la posible ejecución extrajudicial de un pescador en el Pacífico durante una de esas operaciones.

