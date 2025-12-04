Los líderes europeos no se fían de EEUU: Macron advirtió sobre una posible traición de Washington a Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el Palacio del Elíseo en París.

¿Qué están diciendo? En esa misma llamada publicada por 'Der Spiegel', el canciller Merz habría afirmado que Washington está jugando con ellos y el secretario general de la OTAN que no se puede dejar sola a Ucrania con "estos tipos".

Los líderes europeos desconfían de Estados Unidos en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Durante una llamada telefónica, el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su preocupación de que Donald Trump podría traicionar a Ucrania en cuestiones territoriales. El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que Washington está jugando con Europa, mientras que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, enfatizó la necesidad de no dejar sola a Ucrania. A pesar de la cercanía de algunos líderes europeos con Trump, la desconfianza persiste. Rutte, aunque cercano a Trump, coincidió en proteger a Zelenski, lo que contrasta con su apoyo público a los esfuerzos de paz de Trump.

Los líderes europeos no se fían un pelo de Estados Unidos para negociar la paz entre Rusia y Ucrania. En una llamada telefónica realizada el lunes, cuando los negociadores estadounidenses conversaban con Putin en el Kremlin, el presidente francés, Emmanuel Macron, habría advertido que el presidente estadounidense, Donald Trump, podría traicionar a Ucrania en la cuestión territorial.

En esa misma conversación, el canciller alemán, Friedrich Merz, habría afirmado que Washington está jugando con ellos y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que no se puede dejar sola a Ucrania con, dijo, "estos tipos". Según la información publicada este jueves por el diario alemán 'Der Spiegel'.

"Tenemos que estar preparados si Estados Unidos ya no está a nuestro lado", dijo Macron durante la conversación, en la que según el medio alemán, también participaron el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el presidente finlandés, Alexander Stubb, uno de los pocos líderes europeos que tiene una muy buena conexión con Trump.

"Existe la posibilidad de que Estados Unidos traicione a Ucrania en el tema territorial", aseguró también el presidente francés. Merz, por su parte, señaló a Zelenski: "Están jugando tanto con vosotros como con nosotros".

De esta llamada se refleja que no confían en ­Estados Unidos y que consideran que podría traicionar a Ucrania y a Europa en las negociaciones para un acuerdo de paz. Ni siquiera el finlandés, aún siendo muy cercano a Trump, confía plenamente en la postura estadounidense. "No debemos dejar a Ucrania y a Volodimir (Zelenski) solos con estos tipos", dijo.

"Coincido con Alexander, debemos proteger a Volodimir", coincidió Rutte, cercano también a Trump. Esto, además, choca de lleno con lo que dijo el secretario general de la OTAN este mismo miércoles en una conferencia de la Alianza, donde afirmó aplaudir "con firmeza los continuos esfuerzos del presidente Trump por lograr una paz justa y duradera". Además, aseguró que apoya "a EEUU en su liderazgo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.