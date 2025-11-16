Tres muertos en un ataque de EEUU contra una supuesta narcolancha en el Pacífico

Los detalles Los 21 ataques militares contra supuestos narcotraficantes han costado ya la vida a 83 personas en las últimas semanas, según el recuento de los comunicados oficiales norteamericanos.

Tres personas han muerto en un ataque de las fuerzas militares estadounidenses en aguas internacionales del Pacífico, en una operación contra lanchas que supuestamente trasladan droga hacia Estados Unidos, según el Comando Sur. El "ataque cinético letal" ocurrió el 15 de noviembre, ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, contra una embarcación de una organización clasificada como terrorista. En total, 21 ataques militares han resultado en 83 muertes recientes. Los principales objetivos del presidente Donald Trump en la región han sido Colombia y Venezuela, aumentando la tensión con el despliegue de tropas y operaciones de la CIA.

"Tres narcoterroristas a bordo de la embarcación han muerto. La embarcación transportaba estupefacientes por el Pacífico oriental y fue atacada en aguas internacionales", ha indicado el Comando Sur en un comunicado.

El "ataque cinético letal" se produjo el 15 de noviembre por orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth, contra una embarcación de "una organización clasificada como terrorista". Previamente, supuestamente habían confirmado que la embarcación se utilizaba para el tráfico ilícito de estupefacientes por una "ruta de narcotráfico conocida".

Los 21 ataques militares contra supuestos narcotraficantes han costado ya la vida a 83 personas en las últimas semanas, según el recuento de los comunicados oficiales norteamericanos.

Los principales blancos del presidente estadounidense, Donald Trump, en la región han sido Colombia y, sobre todo, Venezuela, con quien el mandatario republicano afirmó que en su Administración no están "muy contentos, por muchas razones", aunque el narcotráfico es solo "una de ellas".

Anteriormente, el republicano había dado luz verde al desarrollo de operaciones en Venezuela por parte de la CIA, mientras que Maduro ordenó el despliegue indefinido de tropas y recursos en cinco provincias, ampliando la movilización de 15.000 soldados que siguió al primer ataque estadounidense contra embarcaciones en el Caribe.

