EEUU desplegará 3.000 soldados adicionales en Oriente Medio mientras Trump insiste en negociar con Irán: "Nunca tendrá armas nucleares"

Entre líneas Trump ha dado hasta el viernes a Irán para llegar a un acuerdo, pero podría ser una estrategia para ganar tiempo y que sus tropas lleguen a la región.

El Pentágono de EE.UU. planea enviar 3.000 soldados adicionales a Oriente Medio, según medios como 'Wall Street Journal' y 'Reuters'. Estos soldados de élite de la 82.ª División Aerotransportada podrían dirigirse hacia Irán, con el objetivo de tomar la isla de Kharg, un centro clave de exportación de petróleo. Este despliegue se sumaría a dos buques de asalto anfibio y 150 aviones ya en la región. Aunque Donald Trump insiste en negociar con Irán, también ha amenazado con destrucción si no se llega a un acuerdo. El Pentágono ha solicitado 200.000 millones de dólares al Congreso para financiar esta posible nueva fase del conflicto.

El Pentágono de Estados Unidos planea enviar 3.000 soldados adicionales a Oriente Medio. Así lo han adelantado varios medios como el 'Wall Street Journal' o 'Reuters', que citan a fuentes del gobierno. Una decisión que choca con las supuestas negociaciones que Washington ya habría empezado para acabar la guerra de manera negociada.

Concretamente, son soldados de élite de la 82.ª División Aerotransportada del Ejército capaces de desplegarse en cualquier parte del mundo en tan solo 18 horas, y que podrían dirigirse este mismo martes hacia Irán. Esta unidad es pionera en asaltos paracaidistas y operaciones de entrada en territorio hostil. Además, es famosa por su crucial papel durante la Segunda Guerra Mundial.

EEUU tiene dos buques de asalto anfibio que se dirigen hacia el Golfo

El despliegue de estos 3.000 soldados podría utilizarse para tomar la isla de Kharg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán. Además, se uniría a los dos buques de asalto anfibio que navegan ya hacia el Golfo, el USS Boxer desde California, y el USS Tripoli desde Okinawa (Japón), y a otros 150 aviones que ya han sido trasladados a bases en Israel, Jordania y Qatar.

En total, Estados Unidos ya cuenta con 50.000 soldados en instalaciones militares propias o compartidas con aliados de la región, que ahora son objetivos de Irán.

EEUU tiene 50.000 soldados desplegados en Oriente Medio

Trump insiste en las negociaciones

Pese al refuerzo de tropas en la zona, Trump asegura que está manteniendo negociaciones con Irán y el lunes dio un ultimátum al régimen para aceptar un trato. "Les daremos cinco días y luego veremos qué sucede", afirmó, amenazando con destruir todas sus infraestructuras.

Este mismo martes, el republicano ha insistido en que la República Islámica está "deseando" llegar a un pacto y que, si lo alcanzan, Irán "nunca tendrá armas nucleares". Unas afirmaciones que Irán ha negado rotundamente, asegurando que la oferta para negociar es un "engaño" de EEUU.

Porque la prórroga de cinco días podría servirle, además de para hablar, para ganar tiempo y que lleguen a Irán sus tropas. Como ya dijo: "Si va bien, acabaremos resolviendo esto. De lo contrario, seguiremos bombardeando sin parar".

En este sentido, EEUU necesitaría conquistar la costa iraní para desbloquear el estrecho de Ormuz. Según ha explicado a laSexta el politólogo y analista de defensa, Guillermo Pulido, "requeriría una invasión de decenas de miles de hombres. Falta un contingente terrestre bastante importante".

Para ello, el Pentágono también ha solicitado al Congreso 200.000 millones de dólares para financiar esta posible nueva fase en la guerra, casi un 25% adicional respecto al presupuesto original con el que cuenta el Departamento de Defensa. "Se necesita dinero para matar a los malos", justificó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, la semana pasada.

Por el momento, Trump prefiere no desvelar nada y contar con el efecto sorpresa. Sin embargo, ha lanzado este martes que Irán le ha dado un "regalo muy grande" relacionado con Ormuz, aunque sin dar más detalles.

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