Los detalles Juan Facundo Petrina, director de Epidemiología de Ushuaia, ha asegurado que han registrado "cero casos en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin hasta el día 1 de abril, que fue cuando partió el barco". Mientras, Chile dice que las fechas no cuadran con el periodo de exposición, según su Gobierno.

En Ushuaia, Argentina, la tranquilidad prevalece a pesar de la hipótesis sobre el vertedero como origen del brote de hantavirus, considerada improbable por los epidemiólogos. Juan Facundo Petrina, director de Epidemiología, afirma que no hay casos del virus en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin hasta el 1 de abril. Durante el verano austral, Ushuaia recibe 200,000 visitantes, quienes continúan con sus actividades normales. Adonis Carbajal, operador turístico, confirma que las reservas no se han visto afectadas. La investigación se centra en el viaje de cinco meses de la pareja neerlandesa fallecida, ya que la cepa andina es endémica en Argentina y Chile. Aunque Chile niega que los contagios ocurrieran allí, Argentina enfrenta un aumento en los casos de hantavirus, con 32 muertes en el último año.

Chileha registrado 13 muertes por hantavirus en 2026 y Argentina, por su parte, cifra en 32 las víctimas en el último año. Números sobre su letalidad que han comenzado a evidenciarse tras el brote del crucero MV Hondius, cuyo origen se desconoce hasta el momento. Epidemiólogos estudian los diferentes focos, entre los que se encuentra el famoso vertedero de Ushuaia, y apuntan al recorrido de la pareja neerlandesa fallecida como la clave de la investigación.

En Ushuaia, Argentina, reina la tranquilidad. Pese a la hipótesis que apuntaba a su vertedero como origen del brote de hartavirus, los epidemiólogos de la región lo consideran muy improbable. Por su parte, Juan Facundo Petrina, director de Epidemiología de Ushuaia, lanza un claro mensaje: "En Ushuaia, Rio Grande y Tolhuin, son cero los casos que tenemos de este virus hasta el día 1 de abril, que fue cuando partió el barco".

Entre noviembre y marzo, durante el verano austral, Ushuaia recibe 200.000 visitantes y por lo menos por ahora, en este enclave turístico los visitantes hace vida normal: "No me alteró la conciencia. Vine igual", dice una turista.

Adonis Carbajal, operador turístico, dice que "más allá de las consultas, no ha alterado ninguna reserva, no ha alterado ningún movimiento y todo va bien" tal y como esperaban en temporada baja.

La clave para rastrear el origen del virus está en el recorrido del viaje de cinco meses que realizó la pareja neerlandesa fallecida a través del cono sur ya que la cepa andina del hantavirus es endémica en varias regiones de Argentina y Chile.

Petrina explica a laSexta que la pareja sí estuvo "en la zona intermedia de Chile, donde sí hubo brotes de hantavirus con altas tasas de letalidad". Eso sí, Chile recoge el guante y niega que los neerlandeses se contagiasen allí porque las fechas no cuadran, según su Gobierno.

Samanta Anríquez, jefa de Emergencias Sanitarias de Chile, sostiene que "el periodo de exposición no coincide con el periodo en que ellos estuvieron en Chile": "Es por ello que descartamos que haya sido en nuestro país".

Es posible que los neerlandeses no se contagiasen en Usuhaia, pero, según Petrina "hay un periodo de un mes que es fundamental": "Desconocemos en qué lugar de Argentina estuvieron". La Argentina de Javier Milei, con los científicos hartos de recortes en investigación, atraviesa el mayor índice de casos de hantavirus.

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