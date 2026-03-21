Guillermo Pulido, tras el ataque iraní a una base de EEUU a 4.000 kilómetros: "Indica que no están pudiendo localizar todos los lanzadores de misiles iraníes"

El analista militar ha afirmado que, de prolongarse en el tiempo, este tipo de ataques debería hacer a Estados Unidos e Israel "replantearse el operativo".

Irán ha sorprendido al mundo con el lanzamiento de dos misiles contra la isla de Diego García, donde está la base conjunta estadounidense-británica en el Océano Índico. Esto significa que, aunque no impactaran, lograron enviar dos proyectiles a 4.000 kilómetros de distancia, un rango el doble de amplio de lo que el propio régimen iraní había reconocido que podía lanzar.

Eso sí, Guillermo Pulido ha explicado que, pese a ser la primera vez que lanza un ataque de este calibre, no debería sorprender: "Irán, en enero y finales de 2025, había robado misiles de alcance intercontinental. Y tienen misiles que, si ponen ojivas livianas de 200 kilos aproximadamente, tienen alcance teórico para llegar a Diego García. No lo habíamos visto hasta ahora, pero no debería sorprender en exceso porque tienen misiles de alcance intercontinental que ya han probado".

Una ofensiva que ha llegado en la tercera semana de guerra, lo cual vuelve a probar la resistencia iraní para seguir con sus respuestas. Una situación que Pulido detalla que se ha dado porque el régimen ayatolá concentra más sus ataques: "No se agotan (los misiles) porque los están disparando poco a poco. Si bien al principio de la campaña lanzaban cientos al día, ahora tiran 10-20 misiles y pueden ir estirando su arsenal para que la guerra se pueda prolongar durante muchos meses".

"Si no se logra destruir estas bases de misiles, están ahí y en un momento dado pueden sacar un lanzador, disparar y esconderse de nuevo", ha añadido.

Y, con respecto a este último ataque, el analista militar asegura que debería servir para un replanteamiento de la ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel: "Indica que no están pudiendo localizar a todos los lanzadores de misiles iraníes y destruirlos. Iríamos a una guerra que dure unos cuantos meses o quizás años. Si esto se sigue prolongando, debería replantearse el operativo EEUU-Israel".

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