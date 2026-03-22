Irán responde a Trump: atacará las infraestructuras energéticas de EEUU si sus centrales eléctricas son bombardeadas

El contexto El presidente estadounidense había dado un plazo de 48 al régimen ayatolá para que abriera el estrecho de Ormuz o atacaría sus centrales eléctricas en respuesta, una amenaza a la que ha respondido Irán.

Irán se mantiene firme ante las amenazas de Donald Trump, quien ha dado un ultimátum de 48 horas para desbloquear el estrecho de Ormuz o atacará sus centrales eléctricas. En respuesta, Teherán ha advertido que atacará plantas de desalinización e infraestructuras tecnológicas de Estados Unidos e Israel si se produce un ataque. Ebrahim Zolfaghari, portavoz iraní, confirmó esta postura. Trump emitió su ultimátum tras un ataque estadounidense a un arsenal iraní, alegando que busca proteger la libertad de navegación. Irán, sin embargo, ha asegurado que el estrecho está abierto para todos, excepto para sus enemigos.

Irán sigue sin echarse atrás por las amenazas de Donald Trump. Si el presidente de Estados Unidos ha dado al régimen ayatolá un plazo de 48 horas para desbloquear "totalmente" el estrecho de Ormuz o atacaba sus centrales eléctricas, la respuesta iraní ha sido avisar de que hará lo mismo si EEUU bombardea sus instalaciones.

En un comunicado difundido por medios locales, Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes, ha advertido de que Teherán también atacará plantas de desalinización e infraestructura de tecnologías de la información vinculadas a Estados Unidos e Israel en la región como represalia a un posible ataque a sus instalaciones.

Una ofensiva que realizaría como respuesta a Trump, quien en su cuenta de Truth Social dio un ultimátum a los ayatolás: "Si Irán no abre totalmente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará con sus diversas centrales eléctricas, empezando por la más grande".

Precisamente un mensaje del presidente estadounidense que llegaba poco después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaran este sábado que han debilitado la capacidad de Irán para "amenazar la libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa del país.

Ahora bien, Irán ha insistido en su postura pese a la amenaza de Trump. "El estrecho de Ormuz está abierto para todos, excepto para los enemigos", ha afirmado el representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y embajador iraní en Londres, Ali Musavi, según informó la agencia Mehr, recalcando que el paso de embarcaciones por el estratégico estrecho es posible "con coordinación con las autoridades iraníes para las disposiciones de seguridad y protección".

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