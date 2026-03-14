EEUU realiza "uno de los bombardeos más poderosos" en la isla de Kharg, estratégico punto del petróleo de Irán

Los detalles Donald Trump ha afirmado que han aniquilado "por completo todos los objetivos militares" de la zona, pero que, "por razones de decencia", no han atacado la infraestructura petrolera iraní situada allí.

Estados Unidos ha intensificado su ofensiva militar contra Irán bajo la dirección de Donald Trump, quien ha autorizado un bombardeo significativo en la isla de Kharg, un punto estratégico clave para el petróleo iraní. Trump anunció en Truth Social que el Comando Central de EE.UU. llevó a cabo uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Oriente Medio, destruyendo todos los objetivos militares en la isla. Aunque decidió no destruir la infraestructura petrolera por razones de decencia, advirtió que reconsideraría esta decisión si Irán interfiere en el estrecho de Ormuz. Trump enfatizó que Irán no obtendrá armas nucleares ni amenazará a Estados Unidos, Oriente Medio o el mundo.

Estados Unidos prosigue con su ofensiva militar contra Irán. Y, consciente de su importancia estratégica para el régimen iraní, Donald Trump ha autorizado un bombardeo del Ejército estadounidense, "uno de los más poderosos" según el presidente, contra la isla de Kharg, lugar clave del petróleo iraní.

Así lo ha confirmado el mandatario estadounidense a través de un mensaje en su cuenta de Truth Social: "Hace unos instantes, bajo mi dirección, el Comando Central de los Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Oriente Medio, aniquilando por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán, la isla de Kharg. Nuestras armas son las más poderosas y sofisticadas que el mundo haya conocido".

Sin embargo, "por razones de decencia", Trump ha decidido "no destruir la infraestructura petrolera de la isla". Ahora bien, se guarda esa posibilidad para un futuro y así se lo ha hecho saber al régimen iraní: "Si Irán, o cualquier otro país, interfiriera con el libre y seguro paso de los barcos por el estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión".

"Durante mi primer mandato, y hasta la actualidad, he transformado nuestras Fuerzas Armadas en la fuerza más letal, poderosa y eficaz del mundo, con mucha diferencia. Irán no tiene capacidad alguna para defenderse de lo que queramos atacar; ¡no hay nada que puedan hacer al respecto!", ha añadido.

Por ello, ha insistido que Irán "jamás tendrá un arma nuclear, ni tendrá la capacidad de amenazar a los Estados Unidos, a Oriente Medio ni, de hecho, al mundo entero". "Las fuerzas armadas iraníes, y todos los demás implicados con este régimen terrorista harían bien en deponer las armas y salvar lo que queda de su país, ¡que no es mucho!", ha concluido.

Irán amenaza a EEUU

Tras el ataque, el Ejército iraní ha lanzado una amenaza a Estados Unidos. Según un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, Irán destruirá "toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos" en Oriente Medio si se produce una agresión contra sus propias instalaciones energéticas.

"Si se produce un ataque contra la infraestructura petrolera, económica y energética de la República Islámica de Irán, como ya hemos advertido, toda la infraestructura petrolera, económica y energética perteneciente a las compañías petroleras de la región que tengan acciones estadounidenses o cooperen con Estados Unidos será destruida y convertida en un montón de cenizas".

El comunicado, en respuesta a "las declaraciones del agresivo y terrorista presidente de Estados Unidos", ha llegado poco después de que Trump anunciara en sus redes sociales la ofensiva.

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