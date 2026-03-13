EEUU aumenta su presencia en Oriente Medio: el Pentágono estaría desplegando hasta 5.000 marines adicionales y buques de guerra ante el bloqueo de Ormuz

Un buque de guerra de EEUU en una imagen de archivo

Los detalles El 'Wall Street Journal' afirma que Pete Hegseth ha aprobado una solicitud para movilizar un "componente de un grupo anfibio de respuesta rápida y una unidad expedicionaria de Infantería de Marina".

El Pentágono de Estados Unidos está reforzando su presencia militar en Oriente Medio debido a los crecientes ataques iraníes en el estrecho de Ormuz. Según el 'Wall Street Journal', el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha autorizado al Comando Central de Estados Unidos a desplegar un grupo anfibio de respuesta rápida y una unidad expedicionaria de infantería de Marina. Este despliegue incluye varios buques de guerra y 5.000 infantes de Marina, con el USS Tripoli ya en camino desde Japón. La medida responde al bloqueo iraní que ha incrementado los precios del petróleo, tras ataques recientes a tres buques. Donald Trump ha advertido que EEUU podría atacar Irán próximamente.

El Pentágono de EEUU estaría desplegando infantes de marina y buques de guerra adicionales en Oriente Medio ante el aumento de los ataques iraníes en el estrecho de Ormuz, según han informado tres funcionarios al 'Wall Street Journal'.

El medio estadounidense ha indicado que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha aprobado una solicitud del Comando Central de Estados Unidos, responsable de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, para movilizar un "componente de un grupo anfibio de respuesta rápida y una unidad expedicionaria de Infantería de Marina".

Según los funcionarios que han hablado con el 'Wall Street Journal', esos grupos normalmente incluyen varios buques de guerra y 5.000 infantes de Marina. En este sentido, han indicado que el USS Tripoli, con base en Japón, y sus infantes de marina ya van de camino a Oriente Medio y se unirán a los que ya están apoyando la operación contra Irán.

Este despliegue se produce en un momento crítico por el bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz que está disparando los precios del petróleo. Allí, tres buques fueron atacados durante la madrugada del jueves. Además, Donald Trump ha advertido este viernes que EEUU atacará Irán "con mucha fuerza la próxima semana".

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