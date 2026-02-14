Dos batallones KO y 17 blindados destruidos: la batalla simulada contra soldados ucranianos que prueba que la OTAN no está lista

Los detalles En el ejercicio, los militares de Ucrania tenían 30 drones con los que fueron capaces de acabar con toda la estrategia montada por los aliados.

El conflicto en Ucrania ha transformado la forma de entender y afrontar la guerra, dejando a Europa y la OTAN desprevenidas ante situaciones similares. Un ejercicio militar reciente reveló la eficacia de los drones en combate: un pequeño grupo de soldados ucranianos y estonios, usando solo 30 drones, destruyó 17 vehículos blindados y dejó fuera de combate a dos batallones de la OTAN. Guillermo Pulido, analista militar, destacó que las nuevas tecnologías, como drones kamikaze, misiles y artillería pesada, están redefiniendo las reglas del conflicto. La OTAN no logró detectar los drones ucranianos, evidenciando serias deficiencias tácticas. Un soldado advierte a Europa sobre la necesidad de adaptarse a esta nueva realidad bélica.

El conflicto en Ucrania ha cambiado la guerra. Ha cambiado la forma de ver y de entender la guerra. La manera de afrontarlas. El cómo llegar al campo de batalla. Tal ha sido la modificación en todo que ni Europa ni la OTAN están preparadas en caso de tener que afrontar una situación como la que vive el país de Zelenski desde hace cuatro años.

Y para ejemplo, una prueba. El pasado verano, en un campo de batalla simulado, un grupo de combate de la OTAN se enfrentó a un pequeño destacamento con soldados ucranianos y estonios armados con drones.

El resultado, una paliza. Y es que con solo 30 drones fueron capaces de destruir 17 vehículos blindados y dejaron fuera de combate a dos batallones.

"Un batallón suele tener entre 500 y 1.000 personas. Digamos que fue un ejercicio bastante revelador sobre cómo los drones kamikaze y otro tipo de nuevas tecnologías están cambiando las reglas de la guerra", ha explicado Guillermo Pulido, analista militar.

Porque todo ha cambiado. Porque ahora el campo de batalla es transparente y en todo momento se sabe dónde está el contrario y hacia dónde se dirige.

"La guerra ahora es de inteligencia y de precisión, con drones kamikaze, misiles, artillería pesada...", ha comentado Pulido.

Rusia y Ucrania producen millones de drones al año. Son más baratos de producir y en masa son capaces de destruir objetivos mucho más letales como cazas o tanques.

La OTAN ni siquiera fue capaz de detectar los drones de Ucrania en todo el ejercicio, demostrando graves deficiencias tácticas e ineficiencia en el combate.

"Cambiar o morir. No es un eslogan de Ucrania, es una advertencia para Europa. Necesitáis prepararos antes de que os alcance la guerra", dice un soldado.

Porque la guerra, tal y como la entendían tanto en Europa como en la OTAN, ya no existe.

