Falleció en 2024

La mujer de Navalni llama "asesino" a Putin: "Era evidente que fue envenenado y ahora hay pruebas"

El contexto Cinco países europeos han detectado una sustancia llamada epibatidina, una potente neurotoxina, en las muestras del opositor ruso. Han acusado a Rusia de estar tras su muerte.

Yulia NavalnayaYulia NavalnayaAgencia EFE
Alexéi Navalni murió envenenado con una toxina letal presente en ranas. Así lo han asegurado Alemania, Reino Unido, Suecia, Francia y Países Bajos a través de un comunicado en el que, además, señalan a Rusia como responsable de su muerte. Una vez conozcio esto, Yulia Navalnaya, mujer del opositor ruso, ha afirmado que era "evidente" que su marido "había sido envenenado" y llama "asesino" a Putin.

Así se ha expresado la esposa de Navalni: "Científicos de cinco países europeos han concluido que mi marido fue envenenado con epibatidina, uno de los venenos más mortíferos de la Tierra".

Navalanay ha resaltado que el veneno, "una neurotoxina", causa "parálisis, paro respiratorio y una muerte dolorosa": "Era evidente desde el primer día que mi marido había sido envenenado, pero ahora hay pruebas. Putin asesino a Alexéi con un arma química".

"Putin es un asesino y debe rendir cuentas por todos sus crímenes", ha expresado la mujer del opositor, que murió el 16 de febrero de 2024 en la colonia correccional FKU IK-3 de Jarp, en el Ártico ruso, cuando tenía 47 años.

Llevaba en la cárcel desde 2021, cuando regresó a Moscú desde Berlín, lugar donde se estaba recuperando del envenenamiento con Novichok en Salisbury, en Reino Unido.

En su día, Moscú rechazó las críticas por su muerte y pidió esperar a los resultados oficiales de la autopsia. Sergei Narkishkin, director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, achacó su fallecimiento a "causas naturales".

Ahora, los gobiernos de Alemania, Reino Unido, Suecia, Francia y Países Bajos han señalado a Rusia. Lo han hecho en un comunicado después de analizar las muestras del opositor. Dicen, en dicho texto, que confirman "de forma concluyente la presencia de epibatidina".

Esta toxina está considerada un arma química conforme a la legislación internacional. Los cuatro Gobiernos han recordado además que "no se encuentra de forma natural en Rusia".

