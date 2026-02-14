Ahora

EEUU, empeñado

Dinamarca lanza un advertencia ante las ansias expansionistas de Trump con Groenlandia: "Si ataca será el final de la OTAN"

¿Qué ha dicho? La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, reconoce que la crisis abierta por el deseo de Trump de hacerse con el control de Groenlandia se ha apaciguado en las últimas semanas, pero lamenta que las tensiones no han terminado.

Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca. Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca. Europa Press
Dinamarca sabe que Donald Trump no cesa en su empeño expansionista. En el punto de mira del republicano solo hay una cosa tras su invasión en Venezuela: hacerse con Groenlandia.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, se ha referido este sábado al peor escenario posible sobre la crisis abierta con la Administración Trump sobre la isla al asegurar que un ataque de Estados Unidos para reclamar su control representaría, simple y llanamente, el fin de la OTAN. "Si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN se acaba la OTAN. Fin del juego", ha indicado la primera ministra de Dinamarca, bajo cuyo reino se encuentra el territorio.

La crisis abierta por el deseo de Trump de hacerse con el control de Groenlandia se ha apaciguado en las últimas semanas pero la primera ministra lamenta que las tensiones no han terminado. "La crisis, por desgracia, no ha terminado. El deseo del presidente de EEUU sigue siendo el mismo, y todos estamos en desacuerdo, tanto el Reino de Dinamarca, como Europa, como incluso algunos amigos estadounidenses", ha declarado Frederiksen desde la Conferencia de Seguridad de Múnich, acompañada de los presidentes de Finlandia y España, Alexander Stubb y Pedro Sánchez, así como del senador demócrata estadounidense Chris Coons.

"No puedes poner precio en Groenlandia como no se le puede poner precio a una parte de España. Es uno de los principios democráticos más básicos: respetar la soberanía de los estados y hay que respetar el principio del libre determinación. Quieren ser un pueblo groenlandés, no americanos", ha indicado.

Desde la reunión de seguridad, Reino Unido también ha anunciado que ha confirmado que va a mandar a su buque insignia a vigilar los mares del Ártico. Los británicos van a desplegar al 'Príncipe de Gales', el portaaviones más importante que tienen en las islas.

