Venezuela libera a otros 17 presos políticos del centro Zona 7

Sí, pero... El Parlamento de Venezuela aplazó este jueves para la próxima semana el segundo y último debate necesario para aprobar un proyecto de ley de amnistía para los casos de presos políticos desde 1999.

Este sábado, Venezuela liberó a 17 presos políticos del centro de reclusión Zona 7 en Caracas, donde algunos habían iniciado una huelga de hambre y sus familiares se encadenaron en protesta. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, confirmó la excarcelación en el marco de la Ley de Amnistía, instando a la convivencia democrática. El partido opositor Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, también confirmó la liberación, aunque señaló que aún quedan muchos por liberar. Según la ONG Foro Penal, 644 personas permanecen detenidas por motivos políticos. El Parlamento venezolano aplazó el debate final sobre un proyecto de ley de amnistía.

Este sábado Venezuela ha liberado a otros 17 presos políticos que se encontraban en un centro de reclusión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicado en Caracas.

Según ha confirmado en redes sociales el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, han sido excarcelados del centro Zona 7, precisamente donde un grupo de presos habían iniciado una huelga de hambre en las últimas horas y familiares se habían encadenado para exigir la liberación de sus parientes.

"En el marco de la Ley de Amnistía, 17 personas privadas de libertad en Zona 7, están siendo excarceladas en este momento. Continuemos esta ruta para la construcción de una convivencia democrática entre hermanos. ¡Todos unidos por La Paz!", ha afirmado Jorge Rodríguez.

Por otro lado, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, confirmó en otro mensaje en la misma red social que habían sido excarcelados diecisiete presos de Zona 7.

"A esta hora, hoy 14 de febrero, comienzan excarcelaciones de presos políticos en Zona 7. Hasta el momento se confirman 17 personas. ¡Ese número no basta! Aún faltan muchos más injustamente secuestrados ¡Tienen que liberarlos a todos YA! ¡Libertad inmediata para todos los presos políticos!", afirman.

Un total de 644 personas permanecen detenidas en Venezuela por motivos políticos, según ha contabilizado este viernes la ONG Foro Penal. Del total de presos políticos, 564 son hombres y 80 mujeres, detallaba el boletín de la organización, que tenía como fecha de corte el pasado 9 de febrero.

Y, mientras tanto, el Parlamento de Venezuela aplazó este jueves para la próxima semana el segundo y último debate necesario para aprobar un proyecto de ley de amnistía para los casos de presos políticos desde 1999, mientras que la oposición retomó las calles del país para exigir la liberación de estos detenidos.

El Parlamento aprobó hasta el artículo sexto de la titulada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, al haber diferencias en el séptimo punto que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

