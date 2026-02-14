Trump prueba nuevas armas láser antidrones contra globos de cumpleaños y provoca el cierre del espacio aéreo en El Paso

¿Qué ha pasado? Ante los cada vez mayores envíos de droga desde México a EEUU usando narcodrones, EEUu ha aumentado su despliegue en la frontera mientras prueba nuevo armamento.

Donald Trump ha generado controversia tras el cierre del espacio aéreo en El Paso, una ciudad fronteriza con México, al afirmar que drones de cárteles mexicanos estaban cruzando hacia Estados Unidos. Sin embargo, la verdadera razón del cierre fue una prueba del Pentágono de nuevas armas láser antidrones, sin previo aviso, que podrían afectar la aviación. Curiosamente, estas pruebas se realizaban contra globos de cumpleaños, no drones. Aunque los cárteles sí utilizan drones para transportar drogas y geolocalizar tropas rivales, se duda que Trump tome medidas militares, aunque podría usar la situación para obtener concesiones de México.

Donald Trump ha vuelto a hacer de las suyas. Todo, tras el cierre del espacio aéreo en El Paso, en una ciudad fronteriza con México. En un lugar que, de repente, vio paralizarse el tráfico de aviones por, según el presidente, había drones operados por cárteles mexicanos cruzando hacia Estados Unidos. Pero no, nada más lejos de la realidad.

Porque lo que pasaba realmente era más bien local. Más de EEUU. Más de Washington, porque el Pentágono, sin avisar de nada, estaba probando unas nuevas armas láser antidrones que podían afectar a la aviación.

Lo curioso es que no las estaban probando contra drones, sino que su objetivo eran los siempre 'peligrosos' globos de cumpleaños.

Sin embargo, cierto es que los cárteles usan drones que a menudo cruzan la frontera. "Hacen envíos de droga de México a Estados Unidos. Es una táctica que empezaron a usar en México para ingresar sustancias en los penales mexicanos", cuenta David Saucedo, consultor en seguridad.

Y es que se ha convertido en una pieza más del negocio del narcotráfico: "Las autoridades de EEUU saben de esto. También las de México, pero no le dieron importancia porque eran cantidades de droga menores. Ahora los envíos son de mayor monto. Ya es un problema para los norteamericanos".

Además, estos narcodrones sirven también para geolocalizar tropas rivales, de las fuerzas de seguridad y para lanzar cargas explosivas. Todo esto podría servir a Trump para amenazar a México con un intervención.

"No creo que haya riesgos de una incursión armada por el momento, pero Trump podría arrancar a Sheinbaum nuevas concesiones", cuenta Saucedo.

