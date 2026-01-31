O acuerdo o ataque: Trump lanza otro ultimátum a Irán tras presumir de una flota "lista, dispuesta y capacitada"

¿Qué ha dicho? El presidente de Estados Unidos sigue abriendo frentes y asegura que ha dado una fecha límite a Teherán para llegar a un pacto sobre su programa nuclear, eso sí, sin concretar cuándo. "Solo ellos lo saben", señalaba este viernes.

Donald Trump ha intensificado sus amenazas hacia Irán, exigiendo un acuerdo sobre el programa nuclear tras las recientes protestas que han dejado miles de muertos. Desde el Despacho Oval, Trump afirmó haber contactado directamente con Teherán, aunque sin dar detalles, y aseguró que Irán desea un acuerdo. Sin embargo, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, acusa a Trump, Netanyahu y Europa de avivar las tensiones internas. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, está dispuesto a negociar si Estados Unidos abandona sus exigencias unilaterales. Irán rechaza conversaciones sin garantías de seguridad, tras la retirada de Washington del acuerdo nuclear de 2015.

Donald Trump no tiene límites y tampoco sus amenazas. En su tira y afloja con Irán, uno de tantos, el presidente estadounidense ha vuelto a lanzar un ultimátum para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear y ante la última oleada de protestas que dejaron miles de muertos. En declaraciones a los medios este viernes, el republicano no dudó en volver a dejar claro que tiene a su flota preparada para hacer en Irán lo que hizo en Venezuela.

Preguntado por la prensa ante una posible fecha límite para cerrar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, Trump aseguraba desde el Despacho Oval que se ha comunicado directamente con Teherán al respecto, eso sí, sin dar más detalles sobre los contactos. "Solo ellos lo saben con certeza", indicaba. En esta misma intervención también aseguró que el país de los ayatolás "quiere llegar a un acuerdo".

El republicano incluso se atrevió a decir que la flota que ya va hacia aguas iraníes es más grande que la que llegó a Venezuela para la captura de Nicolás Maduro. "Se mueve con rapidez, con gran poder, entusiasmo y determinación", sentenciaba hace unos días. "Al igual que con Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con violencia si es necesario", ha advertido.

Pero para Irán toda la problemática interna en el país, así como los miles de muertos en las últimas protestas, viene de la mano del republicano. El presidente iraní , Masoud Pezeshkian, no ha dudado en afirmar este sábado que Trump, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y Europa habían avivado las tensiones en las recientes protestas que se apoderaron del país y "provocaron" a la gente.

"Amenazas, intimidación y exigencias"

Nuevas acusaciones cruzadas que van en la línea de un conflicto que según los últimos datos se había cobrado la vida de casi 3.500 personas.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se mostraba también este viernes dispuesto este mismo viernes a iniciar negociaciones con Washington, siempre que la Administración Trump deje de lado las exigencias "unilaterales" y se tengan en cuenta las preocupaciones "legítimas" de Teherán. "Una negociación basada en amenazas, intimidación y exigencias unilaterales e ilegítimas no puede ser eficaz, y la República Islámica de Irán ciertamente no tolerará tales enfoques", expresaba, criticando la postura contradictoria de Estados Unidos.

Irán ha rechazado en varias ocasiones iniciar nuevas conversaciones con Estados Unidos sin garantías de seguridad. Israel lanzó su ofensiva el pasado mes de junio en medio de unos contactos diplomáticos entre ambos países para intentar alcanzar un nuevo acuerdo y después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada de Washington durante el primer mandato de Trump.

