Reino Unido despliega el 'Príncipe de Gales' en el Ártico ante la amenaza sobre Groenlandia

¿Qué ha dicho? El primer ministro británico ha mostrado su compromiso con la OTAN y habla de Europa como un "gigante dormido" en materia de defensa: "Sus enormes capacidades acaban por debajo de la suma de sus partes".

Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, ha anunciado en la conferencia de seguridad de Múnich que enviará el portaaviones 'Príncipe de Gales' a vigilar los mares del Ártico, en respuesta a las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia y la posible presencia de chinos y rusos. Starmer enfatizó que el Reino Unido ya no es solo "el país del Brexit" y subrayó la importancia de la colaboración con Europa para garantizar la seguridad. También reafirmó el compromiso británico con la OTAN y destacó la necesidad de una mayor integración económica con Europa, describiendo a Europa como un "gigante dormido" en defensa.

Keir Starmer quiere ser protagonista en la defensa de Groenlandia. En la seguridad de la isla, dependiente de Dinamarca, ante las amenazas y avisos de Donald Trump. Ante el deseo del republicano de que el territorio sea de EEUU. Ante las palabras desde la Casa Blanca de una posible llegada de chinos y rusos al lugar. En Múnich, el primer ministro del Reino Unido ha confirmado que va a mandar a su buque insignia a vigilar los mares del Ártico.

Porque los británicos van a desplegar al 'Príncipe de Gales'. Al portaaviones más importante que tienen en las islas. Así lo ha anunciado en Alemania, en la conferencia de seguridad de Múnich que ha supuesto un encuentro entre Estados Unidos y Europa.

"Ya no somos el país del Brexit", ha afirmado Starmer en sus palabras en Múnich. "En un mundo peligroso no hay forma de asumir el control si nos refugiamos en nosotros mismos", ha continuado el primer ministro británico.

Y ha explicado que, de hacer eso, lo que harían sería "entregar el control". "No voy a permitir que eso suceda. No hay seguridad británica sin Europa y no hay seguridad europea sin nosotros".

Starmer ha descrito incluso a Europa como un "gigante dormido" y apunta al problema en defensa: "Sus enormes capacidades acaban por debajo de la suma de sus partes por la mala planificación y la fragmentación en los planes de sus adquisiciones industriales".

En ese sentido, el primer ministro británico ha confirmado que va a perseguir una mayor integración económica con Europa y una aproximación al mercado único en más sectores.

Starmer, además, ha reafirmado el compromiso británico con la OTAN: "Hemos demostrado nuestra fidelidad al ideal de unión espiritual de Occidente. Lo hicimos con Groenlandia y, fundamentalmente, ayudándonos mutuamente en virtud del Artículo 5, luchamos en Afganistán a un coste terrible para muchos en mi país y en muchos países aliados".

"Por eso, les digo a todos los miembros de la OTAN que nuestro compromiso con el Artículo 5 es tan profundo ahora como siempre, y no tengan ninguna duda de que, si se le solicitara, Reino Unido acudiría en su ayuda", ha zanjado el primer ministro británico.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.