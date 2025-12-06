Más de 1.500 muertos y cientos de desaparecidos: el escalofriante balance de las fuertes lluvias sufridas en el sudeste asiático

Los detalles Se trata de un desastre natural que se ha visto agravado por el calentamiento global y la deforestación. Tailandia, Indonesia y Sri Lanka son los países más golpeados por cuatro tifones consecutivos que han dejado nueve millones de afectados.

Tailandia, Indonesia y Sri Lanka enfrentan un desastre natural devastador tras cuatro tifones consecutivos, afectando a nueve millones de personas. En Indonesia, más de tres millones y medio están afectados, y los rescatistas luchan contra las inclemencias para encontrar víctimas y cuerpos entre los escombros. Sri Lanka se encuentra bajo el agua, con miles de viviendas sepultadas por el barro, mientras que en Tailandia, siete provincias están completamente anegadas, aumentando el riesgo de enfermedades. La deforestación y el cambio climático son las causas principales de esta tragedia, y la Cruz Roja prepara un llamamiento internacional para brindar ayuda.

Tailandia, Indonesia y Sri Lanka son los tres países más golpeados por el peor desastre natural desde el tsunami de 2004, que ha dejado nueve millones de afectados. Hasta cuatro tifones consecutivos en plena temporada de lluvias han arrasado buena parte del sudeste asiático, dejando más de 1.500 muertos y cientos de desaparecidos.

Solo en Indonesia, hay más de tres millones y medio de afectados. "Esta es la peor situación que hemos visto nunca debido a la magnitud de la operación", destaca un rescatista, mientras que una mujer lamenta que no tienen "comida, ni agua limpia", por lo cocinan y alimentan "a los niños usando agua de las inundaciones".

Los equipos de emergencia trabajan sin descanso, buscan víctimas entre los escombros y recuperan cuerpos atrapados en el lodo. Un desprendimiento de tierra y una inundación repentina dejaron anegada una carretera en la ciudad de Banda, tal y como se puede ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia. "Solo quiero que encuentren a mi esposa, aunque sea un trozo de su mano; con que pueda reconocerla es suficiente", expresa un hombre.

Sri Lanka, bajo el agua

Mientras, Sri Lanka se encuentra literalmente bajo el agua y miles de viviendas han quedado sepultadas por el barro. Allí, los equipos de emergencia distribuyen alimentos, aunque los escombros ralentizan la labor y la ayuda no es suficiente.

En las calles de Tailandia, las personas se encuentran sumergidas hasta la altura de la cadera, siete provincias totalmente anegadas y el riesgo de contraer enfermedades como el Dengue se ha disparado.

La deforestación y el cambio climático son las principales causas de esta catástrofe. Ante la terrible situación y la ayuda insuficiente, la Cruz Roja prepara un llamamiento internacional para asistir a las zonas devastadas.

