Redoblar su apoyo a los grupos ultraderechistas, la 'solución' de Trump para evitar el fin de la Europa 'blanca y cristiana'

A estas alturas, no nos sorprende que a Donald Trump se le haga la boca agua con imágenes como las de millones de personas que han estado saliendo a las calles de toda Europa para esparcir su odio contra las personas migrantes. Lo que debería verse con preocupación, es, al contrario, celebrado con gran optimismo por el presidente de Estados Unidos.

El líder de Estados Unidos ha dedicado un gran número de páginas a explicar la que será su estrategia de seguridad nacional y en ellas, a modo de Nostradamus, predice el futuro que le espera a nuestro continente: "Si las tendencias actuales continúan, Europa será irreconocible en 20 años o menos. (...) Queremos que Europa siga siendo europea", defiende.

En este sentido, Karlos Castilla Juárez, profesor de Derechos Humanos en la Universidad Pompeu Fabra, aclara que "Europa cambiará dentro de 20 años, pero no únicamente por la llegada de personas migrantes, sino también por la baja tasa de natalidad y por otros factores económicos, sociales y también ambientales que se niegan por el señor Trump".

Sin embargo, como solución al fin de la Europa 'blanca y cristiana', el republicano anuncia que redoblará su apoyo a los grupos ultraderechistas. "Lo único que busca es recuperar espacios de privilegio de mayorías blancas privilegiadas frente a grupos que están buscando mejores condiciones de vida. En lugar de generar espacios de comunidad, generar espacios de odio y violencia", alerta Karlos Castilla Juárez.

Los planes de la Administración estadounidense tampoco nos sorprenden, porque si algo no ha faltado en su primer año de mandato ha sido su respaldo a partidos de ultraderecha. Y a este paso, Trump acabará encontrando cada vez más aliados, incluso más allá de la extrema derecha, como el primer ministro de Reino Unido que defiende que controlar la migración es una medida progresista. "Endureceremos todo el sistema de inmigración para tener más control", ha asegurado Keir Starmer.

